Fase 2: Santa Rosa se podría quedar sin taxis este viernes

Desde el nuevo decreto del Gobernador, cuando ampliaron las restricciones, se prohíbe toda la circulación a partir de las 23 horas, incluidos los taxis y remises.

Algunos choferes contaron a Plan B que en la noche del jueves fueron demorados más de una vez por la Policía de La Pampa porque en el nuevo decreto no se les mantuvo la categoría de esenciales.

Según relato de algunos choferes de taxis, la policía les exigió anoche conocer el destino de cada viaje que hacían fuera de las 23, dato que desconocían si recién se estaban dirigiendo hacia el domicilio del llamado para prestar el servicio.









“Nosotros tenemos libre circulación pero anoche algunos coches tuvieron problemas con la policía, donde nos decían que nos iban a labrar un acta o hasta secuestrar el coche si circulábamos más allá de las 23 horas”, indicaron.

“Después de eso que nos pasó, averiguamos y conseguimos la resolución del ministro Horacio di Nápoli donde se prohíbe la circulación después de las 23, con lo cual si alguien quiere ir al hospital o tiene alguna urgencia, no va a contar con el servicio”, indicaron.

“Si esto no se corrige, nosotros no vamos a prestar el servicio porque no nos vamos a arriesgar a que nos secuestren el auto”, adelantaron a Plan B Noticias.

Conocido el reclamo, el concejal del FrePam, Pablo Pera, hizo una presentación oficial para que se permita la circulación. Por el momento, está prohibida a partir de las 23.

