Impulsan la creación de un Fondo de Crédito para la Agricultura Familiar

Compartir esta noticia:











Cecilia Moreau presentó junto a UTT un proyecto que favorece el acceso a la tierra para familias productoras.

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque Frente Todos, Cecilia Moreau, impulsó un proyecto para crear el Fondo de Crédito para la Agricultura Familiar, que elaboró en conjunto con la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y que busca generar condiciones para el acceso a la tierra para familias productoras a través de un Procrear Rural.

Participaron de la presentación, entre otros, Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación; Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central de Buenos Aires y coordinador nacional de UTT; Malena Galmarini, presidenta de AySA; Elías Amador, delegado de UTT La Plata; Marta Ramos, delegada de la Colonia UTT 20 de abril Darío Santillán; el intendente Juan Ignacio Ustarroz y legisladores provinciales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Con este proyecto ambicioso buscamos mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores de la tierra, y también favorecer el cuidado del medio ambiente. Mucho se habla de las economías regionales, pero poco de la necesidad de que los productores trabajen en condiciones propicias. La tierra abierta para sus trabajadores y el Congreso abierto para ellos”, sintetizó Cecilia Moreau, autora del proyecto.

Por su parte, el ministro Daniel Arroyo se refirió a la necesidad de reconstruir el desarrollo productivo: “Me parece que todos los que estamos haciendo algo vamos a ser juzgados por cuánto dimos vuelta la situación y, en mi modo de ver, esta ley cambia la situación, viene a fortalecer la economía familiar, para que la Argentina se reconstruya de abajo hacia arriba”.

Y el titular de la cartera de Agricultura Luis Basterra hizo hincapié en que la “tercera tiene que ser la vencida”, dado que se trata de un proyecto que ya fue presentado en dos oportunidades sin que se logren avances.

El proyecto propone la creación de una línea de créditos para que los pequeños productores puedan acceder a una porción de tierra donde producir alimentos agroecológicos de calidad y a precios justos, lo que significaría un hecho histórico para la construcción de un nuevo modelo agroalimentario. “Nos proponemos transformar la matriz, no es en contra de nadie sino para el bien de todos. No vería quién podría no estar de acuerdo en que un productor pueda acceder a un crédito”, afirmó Nahuel Levaggi, consignó Parlamentario.

El delegado Elías Amador explicó que esta ley llevará esperanza a las familias que viven en casillas de madera y pagan alquileres muy altos: “Necesitamos respuestas claras y concretas para que el campo no sea sufrido y podamos vivir dignamente”.

Acompañan la iniciativa con sus firmas los diputados Fernanda Vallejos, Leonardo Grosso, Pablo González, Marcela Paola Vessvessian, Juan Carlos Alderete, Sergio Casas, Rosana Bertone, Lía Caliva, Mabel Caparrós, María Jimena López, Esteban Bogdanich, Nancy Sand, Lisandro Bormioli, Gladys Medina, Carolina Moisés, Mayda Cresto, Liliana Yambrún, Claudia Ormaechea, Inés Yutrovic, Carlos Selva, María Rosa Martínez, Luis Contigiani y Enrique Estévez.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios