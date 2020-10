Vecinos del Fonavi 35 reclaman a la Municipalidad que limpie el espacio verde

Compartir esta noticia:











Vecinas y vecinos del barrio Fonavi 35 de Santa Rosa reclaman que la Municipalidad limpie el espacio verde de la calle Jorge Newbery y Burgos.

El lugar debería ser un espacio verde para las y los vecinos del barrio pero hoy es una montaña de escombros y los automovilistas lo usan para cortar camino.

Amalia Quiroga, vecina del barrio Fonavi 35, contó a Plan B que reclamaron varias veces a la Municipalidad pero no tuvieron respuesta.

“Queremos que limpien el espacio verde que tenemos que mantenerlo limpio y una empresa tiró todos los escombros y los dejaron todo así desde abril de este año”.

La mujer dijo que además “algunos vecinos del barrio, al ver toda esa mugre, aprovechan para tirar ramas que corta y basura”.









La montaña de escombros y restos de caños de obra fueron dejados en el espacio verde por una empresa que contrató la Administración Provincia de Agua de la Provincia para hacer las obras de agua en la calle Jorge Newbery.

La vecina manifestó que desde Espacios Verdes “nunca nos dieron respuesta de ningún tipo”. La Dirección está a cargo de Genaro Guaycochea. “Tampoco se ocupan de Comisiones Vecinales”, manifestó la mujer. La misma está a cargo de Lucas Borra.

“Desde que se hizo la obra quedó todo tirado ahí. Hay escombros, caños, ramas, no se corta el pasto. Toda la mugre se va juntando y se va haciendo más grande”, reclamó Quiroga.

El lugar, en los planos de la Municipalidad, corresponde a un espacio verde. Pero los automovilistas de tanto pasar por el lugar abrieron una calle para bajar en la esquina de Newbery y Burgos.

“Nosotros le pedimos a la Municipalidad que cierren porque eso es un espacio verde pero tampoco han hecho nada”, expresó la vecina.

-¿Desde la Comisión Vecinal hicieron gestiones?

-Nosotros sabemos que hay una mujer, pero no la conocemos. Yo la llamé y me respondió que la municipalidad no le da bola. Ni sabíamos que existía la Comisión y quien era la presidenta.

«Este lugar podría ser un espacio verde para los vecinos del barrio pero no se puede ni plantar arboles. Con los vecinos habíamos puesto plantas y le tiraron todos los escombros encima», contó Quiroga.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios