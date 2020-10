“Seguirás viviendo en cada consultorio dónde haya un médico con alma y vocación”

Compartir esta noticia:











Este sábado Plan B informó del fallecimiento del médico santarroseño Daniel González Savioli que estaba internado en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR) de Santa Rosa.

A través de las redes sociales muchos funcionarios, referentes políticos, periodistas, vecinos y vecinas recordaron al médico.









El historiador Pedro Vigne escribió:

Y UN DIA SE FUE PARA SIEMPRE el querido doctor Daniel González Savioli, médico cardiólogo de mi madre y de cuantos más…

De reconocida trayectoria por más de cuarenta años, era común verlo transitando por los pasillos del Sanatorio Santa Rosa o del Servicio de Cardiología del Hospital Lucio Molas, siempre vistiendo su chaqueta verde característica. También fue Director del Programa de Salud implementado por el gobierno provincial.

Muy querido por todos y aficionado a la música, «el ruso» como le decían cariñosamente, además de buen profesional era una persona sencilla y amable. Estuvo varios días internado «peleándole» a la muerte, aferrándose a la vida, hasta que su cuerpo dijo basta.

El coronavirus, ese maldito virus que muchos subestiman y nos está teniendo a maltraer, se cobró una nueva víctima.

Hoy a los 64 años, se fue un gran médico, pero por sobre todo una gran persona. Vayan mis condolencias a la familia HASTA SIEMPRE DR. GONZÁLEZ SAVIOLI !!!

La secretaría de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio:

Todo el equipo de la Secretaría de cultura acompaña a nuestra compañera Anahi Porfiri en este triste momento. @Daniel Gonzalez Savioli fue para nosotros un amigo y estuvo siempre cerca- desde aquella gestión 2003/2007 donde aún eramos Subsecretaría de Cultura-.

Anahí fue la primera «chofera» de la administración pública provincial y compartimos ese logro con Daniel, que apoyó y estuvo como uno más junto a nosotros en cada aventura!!

Una persona amable, dispuesta y sensible que siempre manifestaba su interés y entusiasmo con la actividad cultural, tanto que en el último encuentro deportivo de empleados públicos fue parte de nuestro equipo de newcom 🤾‍♂️🤾‍♀️

¡Te extrañaremos Daniel! y mucha fuerza Anahi, te abrazamos fuerte💪😍

El diputado provincial Francisco Torroba:

Acompañamos a la familia de Daniel González Savioli, en este difícil momento.

Nos viene al recuerdo de nuestra juventud en una Santa Rosa mitad pueblo y mitad ciudad donde nos conocíamos todos y se hacía un culto de la amistad.

Que en paz descanses Daniel.

El conductor del Invitado, Juan Carlos Carassay:

CUANDO UN AMIGO SE VA…..ES DIFICIL, MUY INGRATO DESPEDIRLO. Hasta pronto Dr. DANIEL GONZALEZ SAVIOLI… RUSO QUERIDO, cuánto te vamos a extrañar, pero te aseguro NO TE HAS IDO…Seguirás viviendo en cada chico que viene nadando a la victoria.. En cada pibe que pica una pelota mirando fijo al aro… Volverás a cada instante, en cada reunión donde haya guitarreada…En cada consultorio dónde haya un médico con alma y vocación, como los «grandes» que te precedieron y como lo harán los que tomen tu bandera. Extrañaré tu voz fuerte y sin prejuicios gritándome en la Sala:»Atentooo Carassay», pero volverá tu recuerdo en cada uno que hable fuerte. En cada corazón solidario que haga un favor o corra para ayudar a quien precise. No tengo palabras justas para elogiarte, (como dijo nuestra querida Analía, viniste a este mundo para DAR). Nos quedó pendiente aquella «pata asada» que el cura gaucho prometió con guitarreada, que pena….Sabes que te quise y me quisiste desde hace 60 años cuando El Prado, nos hizo comprender lo que la palabra AMIGO significa. Cuanto pagaría por saber que me escuchaste, porque es la voz de miles que comprobaron tu bondad. Cómo creyente me refugio en las palabras de Santa Teresa de Jesús: «Nada te perturbe…Nada te espante…Todo se pasa…La paciencia todo lo alcanza…Quien a DIOS tiene, nada le falta»… Chau DANIEL QUERIDO…HASTA TODOS LOS MOMENTOS…

