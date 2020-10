Anguil: matan a un perro con un “objeto punzante”

Compartir esta noticia:











Un ovejero alemán murió de un “golpe” o un “puntazo” cuando estaba dentro del patio de la casa de su dueño. Hugo vio que había un joven “con problemas” en la vereda y realizó la denuncia.

En diálogo con Plan B el dueño del ovejero alemán contó que “estaba durmiendo y sentí que salió a atropellar hacia el lado de la vereda, siempre dentro de mi casa porque está todo cerrado con alambre olímpico”.









“Era tan obediente que cuando yo lo escuchaba hacer eso, abría la ventana lo llamaba y se venía. Esa noche estaba por hacer lo mismo cuando siento que el perro empieza a gritar. Me visto rápidamente y abro la puerta. En ese momento se me viene el perro y veo a este chico que ha tenido problemas con varios vecinos”, indicó.

“Le pregunté si le había hecho algo, si le había pegado, y me dijo que no”, relató. Hugo contó que a su casa no se puede ingresar porque el terreno está todo cercado con alambre olímpico.

“Lo veo en la vereda, me dice que no y se va. A los pocos segundos me doy cuenta que el perro está mal, se le pone blanca la lengua y se me muere en los brazo. El perro no era malo, era un cachorro de 12 meses, y muy obediente”, indicó.

“Fui a hacer la denuncia a la policía y no sabían que hacer. Llamé a un veterinario para que lo revisara y me dijera que le había pasado. Me dijo que le habían pegado con algo punzante o un cuchillo. La herida la tenía en las costillas y le perforó un pulmón. Se desangró por dentro, me dijeron”, afirmó.

“No lo puedo asegurar, pero ese pibe ha tenido problemas con muchos vecinos, a otro le mató las gallinas con un palo. Es un pibe con problemas, pero los padres tienen que hacerse cargo. Tranquilamente le pudo haber pegado con algo desde arriba del tejido, que medirá 1,30 metros y él es alto”, esbozó. No sabían que hacer. Hice la denuncia. Voy a llamar a un veterinario. Vino

“Tengo una impotencia bárbara, no sabés qué hacer. No hay derecho a que te maten un animal. El que lo hizo, lo mató adentro de mi casa porque tengo todo cerrado con tejido”, finalizó Hugo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios