Fernández, sobre la carta de Cristina Kirchner: “Es muy valiosa y expresa un fuerte compromiso”

“Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca”, dijo el Presidente en referencia al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, de la que hoy se cumplen 10 años.

El presidente Alberto Fernández destacó hoy como «muy valiosa» la carta que publicó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que su contenido expresa un «fuerte compromiso» con el Gobierno.

«Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca», dijo el mandatario en declaraciones a radio Metro, en referencia al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, de la que hoy se cumplen 10 años.

Fernández calificó de «muy valiosa» la carta abierta que la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este lunes 26 de octubre, en la que respaldó su gestión, habló de «funcionarios que no funcionan» y pidió un acuerdo político para superar el problema de la «naturaleza bimonetaria» de la economía argentina. La misiva «es muy valiosa» y «expresa un fuerte compromiso» con el Gobierno, opinó el jefe de Estado, y comentó que la sintió «como un gesto de respaldo», aunque «no fue novedosa, porque son cosas que hablo con Cristina habitualmente».

«El gobierno es una alianza electoral, por lo tanto todos tenemos derecho a opinar», afirmó el primer mandatario, y justificó la ausencia de su compañera de fórmula en los homenajes a Néstor Kirchner en el 10° aniversario de su muerte. «Es un momento muy especial para cristina, ella en estos días no la pasa bien nunca», comentó Fernández este martes 27 de octubre, entrevistado por María O’Donnell en De Acá en Más (radio Metro).

«Yo leí la carta de Cristina Fernández y me gustó, la sentí como un gesto de respaldo. Contrariamente a lo que muchos creen, ella ha sido muy generosa conmigo en sus consejos y así la valoré. Cristina habla del contexto en el que estamos gobernando; no me resultó novedosa la carta, porque muchas de esas cuestiones las hablo con ella habitualmente. Es definitivamente una carta de apoyo al Gobierno, porque lo que más se esfuerza en explicar es el contexto en el que se desarrolla el gobierno, en parte heredado y en parte dispuesto por el contexto de una pandemia que limita mucho las posibilidades de hacer a todos los países del mundo», evaluó Fernández.

Además, el jefe de Estado consideró que la mención a «los funcionarios que no funcionan» fue para «quienes critican al gobierno impiadosamente» y no para él. «El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista», resaltó. «La carta señala que vivimos un contexto en parte heredado y en parte marcado por la pandemia», agregó.

Fernández, no obstante, marcó una diferencia con Cristina, que en su carta había cuestionado a los empresarios del coloquio de IDEA, al decir que «mientras el Presidente de la Nación hacía uso de la palabra, los empresarios concurrentes lo agredían en simultáneo y le reprochaban, entre otras cosas, lo mucho que hablaba».

«Lo que pasó en IDEA es tan cierto que los mismos realizadores del evento se disculparon; hay parte del empresariado que actúa así. Tampoco es que hubo mil mensajes en contra, hubo dos o tres que recogieron los diarios, de gente que claramente no piensa como nosotros y algunos de ellos muy ligados al gobierno anterior», planteó el mandatario.

En cuanto al dólar, uno de los planteos centrales de la carta de Cristina, el líder del Frente de Todos sostuvo: «La argentina tiene reservas y superávit fiscal. Lo que ocurre es que le meten en la cabeza a la gente que inexorablemente vamos a devaluar y la gente se protege con el dólar».

Además, Fernández volvió a respaldar al ministro de Economía Martín Guzmán comoprincipal artífice del equipo económico del gobierno: «La figura es Martin Guzmán, por supuesto. Es el Ministro de Economía. Él tiene que tomar el control de la situación. Es un ministro excepcional con una capacidad única». Sobre la idea de que el funcionario tiene un plazo, cargó contra el periodista Marcelo Bonelli, con quien ya había mantenido un cruce: «Eso lo tiene Clarín. Si tiene plazo, pregúntenle a Bonelli que es quien lo escribe», lanzó.

En cuanto a la escalada del tipo de cambio paralelo, que la semana pasada rozó los 200 pesos, el mandatario dijo: «El dólar blue es un mercado negro que se nutre de los dólares que dejan los turistas extranjeros que encuentran allí una mejor cotización. El blue se encarece porque es un mercado que se abastece de turistas y esta claro que no hay turistas».

Caso Etchevehere y tomas de tierras

Alberto Fernández se refirió a los conflictos por tomas de tierras, profundizados en los últimos días con la disputa de la familia Etchevehere en la que intervinieron varios funcionarios nacionales.

«Es una pelea de hermanos por una herencia. Todos sabemos que son cosas que pasan entre los ricos», resaltó. Sobre la presencia de integrantes del Gabinete nacional, comentó que la funcionaria del ministerio de Justicia (Gabriela Carpineti) fue por la denuncia de Dolores Etchevehere por maltrato». «Fue, cumplió su función y se volvió», completó.

«Decir que la propiedad privada está en riesgo es de una estupidez profunda. No ha habido ningún riesgo en ese sentido. Guernica fue una toma de algunos pícaros y de gente sin tierra que tiene un problema muy serio que debemos resolver. El caso de los Etchevehere son hermanos que se pelean», remató.

El jefe de Estado volvió a defender el aislamiento y se mostró optimista sobre la posibilidad de tener una vacuna de coronavirus para el año que viene. «Tenemos negociaciones con todos por la vacuna; yo me la pasé diciendo que mi mayor temor era el rebrote, que hoy está viviendo Europa, y lo que quisiera es que tengamos la vacuna cuanto antes para poder evitar nosotros la segunda ola. Hasta entonces, tenemos que cuidarnos todos los argentinos», explicó.

«Hoy entre siete y ocho provincias tienen el sesenta por ciento de los casos del país. Nosotros al principio le prestamos mucha atención al área metropolitana, y creo que el resto del país pensó que no les iba a tocar, que era un problema de los grandes conglomerados; pero ahora vemos que no es así. Para los que dicen que la cuarentena no sirvió para nada, les recuerdo que teníamos la mitad de las camas que tenemos hoy. Es un montón de gente que se hubiera quedado sin atención medica», continuó.

«Yo quisiera tener la vacuna cuanto antes para poder evitar nosotros esa segunda ola que esta viviendo Europa. Por la vacuna, tenemos negociaciones y acuerdo con todos porque nos interesa que la primer vacuna que se pueda dar, la demos. Creo que el año que viene tendremos resuelto el tema y gran parte de la vacuna estará suminstrada. Va a haber vacuna», agregó el mandatario.

Sobre el proyecto de legalización del aborto, Fernández sostuvo: «La legalización del aborto es un compromiso electoral que he asumido y los compromisos yo los cumplo. Estamos trabajando en eso, estoy tratando que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos». «La legalización del aborto no lo hace obligatorio, el que no quiere que no lo haga», concluyó.

