Luciano di Nápoli sobre Néstor Kirchner: “fue un presidente con mayúsculas”

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, recordó al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, a diez años de su fallecimiento.

A través de un posteo en las redes sociales, el jefe comunal de Santa Rosa, destacó los logros de su gestión y enumeró el desendeudamiento del país, la política de derechos humanos, la unión latinoamericana, el aumento del presupuesto a la educación, la creación de millones de puestos de trabajo, la justicia social, los programas nacionales de construcción de viviendas, entre otros.

También afirmó que Néstor Kirchner fue un presidente con mayúsculas, “un hombre de ideas firmes, de convicciones profundas, de raíz popular y nacional, y el tipo que nos hizo volver a creer a millones”.

El posteo completo, consigna lo siguiente:

“NÉSTOR

27 de Octubre de 2010. 7: 30 am. Yo estaba en mi casa tomando mate recién levantado y esperando como millones de argentinos y argentinas que el censista toque el timbre, pero lo que sonó no fue el timbre, sino el teléfono. Era mi mamá que siempre se levantaba muy temprano y había escuchado la noticia de la muerte de Néstor Kirchner. Mi vieja era una militante radical desde las tripas, y ella sabía perfectamente lo que significaba Néstor para mí. Supongo que prefirió contármelo ella primera antes que me enterara por algún medio de comunicación y así apaciguar un poquito el dolor. La verdad es que yo no lo podía entender, estaba dolido, sorprendido, enojado o todo eso junto y no podía parar de llorar.

Me quede viendo la tele toda la mañana atónito con lo que estaba pasando. No podía creer que el tipo que me había hecho creer en la política ya no estuviera. Hacía poquito más de un mes que habíamos tenido un Acto Maravilloso en el Luna Park donde si bien el no había podido hablar porque ya había tenido un episodio de salud tres días antes, tuvimos la oportunidad de ir a verlo. Ese fue además, el primer viaje de una incipiente La Campora La Pampa al que acudimos con compañeros que nos estábamos organizando y con otros jóvenes de distintas líneas del peronismo pampeano.

Mi historia es la de miles de jóvenes: al tiempo de haberme ido a estudiar a Buenos Aires, comencé mi militancia universitaria en una agrupación independiente de la UBA. Allí lo nuestro era más una militancia de resistencia a las políticas neoliberales que una idea o proyecto de país. Pero había tres banderas que se podría decir que nos aglutinaban, la de Memoria Verdad y Justicia; la de la Unión Latinoamericana y la lucha contra la Corte Suprema Menemista de la mayoría automática.

Era resistir en un momento de gran descreimiento de la política partidaria, y por eso elegíamos hacerlo en una organización independiente de toda estructura tradicional. Lo que nos pasaba a nosotros le pasaba a millones de personas en el país, ya nadie creía en casi nada, hasta que llego él.

Néstor vino a poner las cosas en su lugar en la historia argentina, y automáticamente desde su discurso inaugural marco su rumbo y comenzó a levantar, entre tantas otras, aquellas tres banderas que nos identificaban. Por eso muchos de nosotros decidimos volcarnos definitivamente a otro tipo de militancia, que tenía que ver con una construcción colectiva de un proyecto de país que encabezaba ese presidente que nos movió la estantería y nos convocaba a ser parte de un sueño de una argentina distinta. Por ello siempre decimos que Néstor fue el primero de lo nuevo.

Podría estar horas llenando carillas con sus logros pero solo para marcar algunos en un párrafo me gustaría mencionar el desendeudamiento del país, la política de derechos humanos, la unión latinoamericana, el aumento del presupuesto a la educación, la creación de millones de puestos de trabajo, la justicia social, los programas nacionales de construcción de viviendas y un sinfín de etcéteras.

Fue un PRESIDENTE así con mayúsculas, un hombre de ideas firmes, de convicciones profundas, de raíz popular y nacional, y el tipo que nos hizo volver a creer a millones.

Por ello, aquel 27 yo sentía que era injusto, que el país de los humildes no podía nuevamente volver a perder a un presidente popular de ese calibre.

Hoy a Néstor lo sigo extrañando como aquel día, pero el tiempo me enseñó que las personas pueden morir pero las ideas y las convicciones no, y que aquellos miles de pibes que lo lloramos en las plazas o en su funeral hoy (ya no tan pibes) estamos ocupando lugares de gestión tratando de imitarlo aunque sea un poquito y seguir caminando siempre leales a Cristina y a nuestras convicciones.

Aquel 27 de Octubre a la tarde llegó a nuestro país despedir a Néstor otro grande de Sudamérica como fue Hugo Chávez Frías y en su discurso en el aeropuerto parafraseando a José Martí dijo: “ha muerto un justo, ha muerto un valiente, uno de los más grandes”.

