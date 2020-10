Mataron un perro en el barrio Lowo Che: Le pegaron dos tiros

Compartir esta noticia:











Un vecino del barrio Lowo Che, denunció que unas personas mataron de dos tiros a su perro Emilio. El incidente sucedió en el predio de la Agrupación El Indio.

Marcos Domínguez le contó a Plan B que el domingo “salimos a pasear y veníamos por las calles Pecho Colorado y Antonio Frank enfrente de La Barranca”.

En un momento el perro ve unas ovejas: “entró al predio de la Agrupación El Indio, entonces salte la tranquera para buscarlo y corrí detrás de él. Iba gritando su nombre, a mitad de camino escucho dos tiros”.

“Cuando llego veo que estaba tirado y había dos perritos oliéndolo, Emilio estaba con dos manchones de sangre”.

Continuó relatando que “Había dos personas que decían que la culpa era mía por no educar al perro. Que el perro estaba molestando a las ovejas y que había mordido. La realidad es que desde que entró hasta que lo mataron, no le dio tiempo de atacar a ninguna oveja, es imposible”, y reafirmó: “no mató a ninguna oveja, solo las corría”.

Tras el hecho hizo la denuncia en la Seccional Quinta de Toay: “estoy esperando a ver qué pasa”.

Por último, indicó que “Como íbamos al campo salí a pasear sin correa. No me parece que sea una justificación para andar matando a un ser vivo. Mi idea es que esto no vuelva a pasar. Tuve que dejarlo el cuerpo en la calle, para buscar el auto para cargarlo, había nenes en bicicletas, había familias”, se lamentó.

