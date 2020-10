Guernica: buscan a un joven desaparecido y niegan que haya una mujer muerta

Compartir esta noticia:











Familiares denuncian que Víctor Ezequiel Guillermo, de 18 años, se encuentra desaparecido. Organismos de DDHH quieren ingresar al predio a verificar la información que circula en el lugar. El fiscal negó que haya una mujer muerta, según una denuncia del Polo Obrero.

Y durante la represión, surgieron versiones de la muerte de dos mujeres, que fueron desmentidas por la fiscalía.

Hasta las 11,30 horas, la Policía por orden de Sergio Berni prohibió el ingreso de organismos de DD.HH. que intentan verificar la desaparición de un joven y la posible muerte de dos mujeres. “Estamos intentando entrar a la toma, con la gente del SERPAJ, APDH, la Garganta Poderosa y la Cruz Roja. Pero no nos deja la policía. La gente nos dice que hay un joven desaparecido, que ya estuvimos con sus padres. Tiene 18 años y no aparece en la lista de detenidxs. Y aparentemente habría dos mujeres muertas. Pero la policía no nos deja ingresar. Es importante que se sea que hay un grupo de compañeros, que somos nosotrxs, estamos rodeados de policías sin poder entrar a verificar qué está pasando efectivamente con la gente que está herida adentro de la toma”, denunciaron.









Por otra parte, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta negó que se haya sacado una selfie cuando se producía la represión y dijo que la hizo “para demostrar que estaba todo bajo control” y “documentar”.

El fiscal también fue consultado sobre la denuncia del Partido Obrero del asesinato de una mujer embarazada, a raíz del incendio de una casilla por parte de la Policía Bonaerense, a lo cual contestó que “es un rumor falso”, precisó. (Fuente y fotos: AnRed).

«Esa foto fue después de realizado el desalojo. No es una selfie, es una foto con mis dos colegas documentando el lugar del hecho», Juan Cruz Condomí Alcorta en #YAQPA sobre la foto que se sacó durante la toma de Guernica — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 29, 2020

