Lunes no laborable también en la UNLPam

El rectorado declaró día no laborable el lunes 2 de noviembre, a raíz del decreto provincial que declara asueto administrativo en el ámbito público.









Mediante Res. 322/20, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, estableció como día no laborable el lunes 2 de noviembre del corriente año, en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa.

La medida se respaldó en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2822/2020 que declaró en su Artículo 1° el lunes 2 de noviembre como día no laborable para la Administración Pública Provincial, invitando al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las Municipalidades, a las Comisiones de Fomento, Entidades Bancarias, Organismos Nacionales y la actividad privada a adherir a ello.

Asimismo se consignó que es de práctica en la Provincia de La Pampa declarar asueto administrativo el 2 noviembre por el día de “Los fieles difuntos”.

En el articulado se estableció además que conforme lo dispuesto por el Artículo 14° de la Resolución No 385/2020 del Consejo Superior, que el día no laboral dispuesto en el Artículo precedente, no se considerará día hábil administrativo en los términos del Artículo 1o, inc. d) de la Ley de Procedimientos Administrativos No 19.549.

