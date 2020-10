Ajuste en Santander: descartan cierres en sucursales de Santa Rosa y General Pico

Compartir esta noticia:











El secretario general de la Bancaria, Raúl Ibáñez, negó el cierre de las sucursales en La Pampa. Afirmó que “hay un agotamiento marcado” del personal ante el incremento del teletrabajo.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Raúl Ibáñez, se refirió al probable cierre de sucursales de parte del Banco Santander Río y negó que sean afectadas en Santa Rosa y General Pico.

En declaraciones radiales, Ibáñez recordó que hay un decreto nacional que prohíbe el despidos de las y los trabajadores. “La protección laboral de todos los trabajadores impide el despido de los mismos, por la situación que estamos viviendo”.

“En caso de intentar resolver esta situación, se debe cumplimentar con todos los requisitos del Ministerio de Trabajo”, agregó. “Esto muestra a las claras que este tipo de entidades financieras, sobre todo las de origen extranjero, privilegian la rentabilidad sobre las cuestiones financieras que el gobierno nacional está pidiendo”, precisó Ibáñez.

El secretario general de la Bancaria negó que la decisión de Santander, de cerrar sucursales en todo el país, no incluye a Santa Rosa y General Pico. “Por el momento, lo que se ha conocido, es que no estarían incluidas las sucursales en nuestra provincia”, afirmó Ibáñez en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

Por otra parte, consultado sobre las condiciones de trabajo y la modalidad de teletrabajo, Ibáñez afirmó que “hay un agotamiento marcado. Tenemos que considerar también que hay un grupo importante de trabajadores exceptuados por cuestiones de edad o patologías de riesgo y hoy se reduce bastante la dotación de personal de las instituciones bancarias y quienes están realizando tareas de modo teletrabajo, están teniendo un agotamiento importante”.

“Estamos insistiendo en que se respete lo que está legislado, que no es solo de ahora, si no que existe desde el año 2012. Se deben respetar los horarios, elementos a disposición de los empleados, que en la mayoría de los casos, no se está cumpiendo”, dijo Ibáñez.

Cabe recordar que el Banco Santander ya anunció el cierre de sucursales en todo el mundo. En España, de enero a junio solo cerró 18 sucursales, ya que el confinamiento paralizó sus planes, y optó por cerrar temporalmente casi la mitad de la red, que ha abierto ya en gran medida.

Pero ya ha facilitado a los sindicatos un listado con el cierre de septiembre a octubre de 150 oficinas más. A esta cifra se le unirán en los siguientes meses del año otra tanda de clausuras de 150 locales más, según fuente sindicales, aunque este número no ha sido confirmado por el banco.

