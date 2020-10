Golpeó  a una compañera de trabajo porque no le gustó la música y la agresión fue registrada en los videos de seguridad

Compartir esta noticia:











Un joven de 32 años violentó a una compañera de 21 años en un supermercado de la calle Asunción del Paraguay. La agresión quedó registrada en las cámaras de vigilancia del comercio y fueron difundidas por las redes sociales.

Una joven de 21 años denunció anoche en la Seccional Segunda de Policía a un compañero de trabajo de 32 años por agresión y golpes.

La denuncia no fue tomada en Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia que pertenece a la Policía porque allí solo se tramitan denuncias por violencia de género. En este caso no se dio el supuesto porque entre el hombre y la joven mujer no existió ni existe una relación de pareja. Tampoco el hombre tiene un cargo laboral que haga que la denunciante dependa de él.

Según la denunciante la agresión comenzó porque al joven no le gustó la música que puso. En uno de los videos se alcanza a ver que el joven repositor camina por el supermercado y en un momento, regresa y golpea con un casco a su compañera, que también estaba reponiendo mercadería.

Al ver lo que ocurre, otra mujer que pertenece al comercio, interviene para separarlos. La agresión recién comenzaba.

Luego, la empuja, la toma del cuello y la tira sobre una heladera mostrador de fiambres, sin dejar de ahorcarla. En ese momento al hombre lo aparte a un empleado del sector de fiambrería.

Y la violencia sigue. En un tercer video el joven agresor tira al piso a la compañera repositora y a la persona que pertenece a la familia propietaria del supermercado. Las dos caen al piso, y la dueña golpea su cabeza contra un mostrador.

Plan B pudo saber que el hombre fue denunciado por agresión en la Seccional Segunda de Policía. La joven mujer responsabilizó a Miguel Ángel Arrarás como el responsable de los golpes y empujones.

