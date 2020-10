“No creo que la división de sueldos sea una práctica habitual”

Compartir esta noticia:











La flamante concejala, Lorena Guaiquian, adelantó que se sumará al trabajo de bloque y reconoció que todavía no mantuvo ninguna reunión con el FreJuPa.

Lorena Guaiquián se vistió de remera naranja para que no queden dudas de su pertenencia a Convergencia Peronista. Y si alguna persona no se percató, lo reafirmó con su jura: “juré por mi conductor Rubén Marín, que es la línea a la que me debo, por mi familia, mis compañeres y por los pueblos originarios”, le dijo a Plan B Noticias









Respecto de los temas en los que piensa trabajar, dijo que “veremos como se trata el tema de presupuesto y si nos dan los tiempos trataremos otros temas”.

Sobre los asesores que convocará dejó en claro que “lo ideal es poder trabajar con la gente que uno quiere”.

Entre los temas que le interesan mencionó “la ecología, cuestiones ambientales, tratamiento de residuos, pero veremos lo que se puede hacer en este tiempo”, reiteró.

En relación a la represión en Buenos Aires dijo que “lo que pasó en Guernica es preocupante. El tema de los asentamiento es un tema muy fino para tratar y ver que políticas públicas se pueden aplicar para solucionar las demandas”.

Recordó que “soy mapuche, y tenemos alguna idea con todos los pueblos originarios para ver qué podemos hacer. En principio vengo a cumplir la licencia hasta el 31 de diciembre, después si hay una prórroga, veremos”, finalizó.

