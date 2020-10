Propietarios gastronómicos piden de manera “urgente” la ampliación de horario

Compartir esta noticia:











Propietarios de locales gastronómicos de Santa Rosa en desacuerdo con las restricciones de Fase 2 pidieron al gobierno extender el horario de actividades hasta las 24 horas para atención al público y delivery.









El grupo «Gastronómicos de La Pampa» pidió a las autoridades provinciales y municipales que les permita ampliar el horario de atención al público y delivery de las 22 a las 24 horas.

Tras el regreso a Fase 2 en la capital pampeana, el horario de atención de los locales se limitó a las 22 horas. «Pedimos que extiendan el horario hasta las 24 horas simplemente porque estamos fundidos y sin ingresos para vivir. La gente no sale a comer antes de las 10 de la noche y es sumamente escaso el delivery antes de ese horario», manifestaron.

Los propietarios gastronómicos expresaron que «preocupación de ver que nuestros establecimientos quiebran y cierran ya definitivamente por medidas gubernamentales que no consideran la situación de familias enteras que viven exclusivamente de la gastronomía».

Además plantearon que «al no ser empleados no reciben ninguno de los beneficios que se anuncian, más aún que prácticamente la totalidad de los gastronómicos viven con sus ingresos al día sin capacidad de ahorro». l

Frente a esto pidieron «con carácter de urgencia, que extiendan el horario para la actividad gastronómica: hasta las 24:00hs. para atención al público y servicio de Delivery, simplemente porque estamos fundidos y sin ingresos para vivir. La gente no sale a comer antes de las 10 de la noche y es sumamente escaso el delivery antes de ese horario».

Con el Decreto 2968/20, y el anuncio del día de hoy, perdimos la escasa demanda con la que sobrevivía un sector en quiebra y agobiado por las deudas que se generaron en estos meses. Sin contar el agobio del que nadie habla: la tensión emocional, estrés y bronca por una crisis que nos golpea como a nadie y que nada tuvo que ver con nosotros», indicaron.

«Los contagios por Covid-19 no provienen de establecimientos gastronómicos, donde se cumple y se hace cumplir en detalle y precisión el protocolo establecido (quien no lo cumple no puede ingresar y/o es obligado a retirarse). De hecho, la información pública da a entender que los contagios se han desbordado a partir de personas irresponsables que celebran fiestas clandestinas, ahí debería estar focalizado el control y la medidas que se consideren correspondientes», sostuvieron.

Finalmente manifestaron que «en virtud de que los canales formales y habituales solo han servido para que quiebren más colegas, le solicitamos públicamente que nos dejen trabajar 2 horas más. Casi todos los sectores pueden cumplir con su horario laboral, una de las pocas excepciones es el nuestro, donde cumplimos como ninguno los protocolos y al mismo tiempo se nos controla que los hagamos cumplir. Esperamos que, aunque no la viven, sepan comprender la situación de gravedad a la que nos empujan».

