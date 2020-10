Sappa: “No violé la cuarentena”

Compartir esta noticia:











El presidente del Superior Tribunal de Justicia desestimó una denuncia periodística sobre la realización de un encuentro social con una mayor cantidad de personas que las permitidas.

El presidente del STJ, Roberto José Sappa, dijo esta mañana sobre el proceso judicial por supuesta violación de la cuarentena que “no violé ninguna normativa”, afirmó al periodista de Kermés, Mauro Monteiro .









La denuncia surge por una publicación periodística a partir de un posteo de Facebook, donde se vio a más de 10 personas en una comida familiar.

“Me he enterado por los medios, que hay un abogado particular, que ha presentado una denuncia de juicio político. No sé el tenor de la denuncia y en esta etapa del proceso no notifican a los denunciados, sino dependerá de la etapa del proceso, cuando se denuncia”, dijo Sappa

“Esto es lo que corresponde. El cargo que sostenemos, en el caso de que un particular o un abogado crea que uno no está cumpliendo bien su cargo, corresponde el juicio político y hay que dejar trabajar a la Cámara de Diputados, ser respetuoso de sus decisiones y lo que resuelvan de este proceso, será acatado, agregó Sappa. “No tengo información, más allá de lo que salió en los medios y en redes sociales. Uno trata de mantener la prudencia y el respeto a las instituciones”.

—¿Usted violó la cuarentena?

—No. Por los medios me enteré que hay una denuncia penal que se está investigando. Yo le dije al periodista que me llamó en aquel momento, que no he incumplido ninguna normativa, pero está bien que los procesos judiciales tengan que garantizar lo que yo diga. Por lo tanto, si la Cámara de Diputados tiene que investigar, si hay un juicio político irá a investigar y si hay una denuncia penal, como dijeron en medios periodísticos, se deberá investigar como se debe investigar. Soy un ciudadano más que, en el caso de ser investigado, debe ser con todas las reglas iguales de cualquier ciudadano que camino a pie en la ciudad.

—En las fotos se podía ver que había más de diez personas…

—No he incumplido ninguna norma. No era una foto. En ninguna de las fotos se vieron más de diez personas. Ya las fotos hablaban, después el relato que se hace de las fotos es otro y lo respeto, como respeto las interpretaciones que se hacen de los hechos. Los hechos se interpretan y en ese caso, se interpretaron de buena fe, yo conozco a los periodistas que la hicieron y siempre me han tratado como corresponde. Han hecho una interpretación de algo y está bien la interpretación que ellos han hecho. En mi caso debo decir que nunca incumplí una norma de violación del aislamiento.

Es lo que digo yo, uno tiene que dejar trabajar a las personas que están trabando en eso, si es que están trabajando y después se decidirá si es verdad el comentario periodístico, habrá las sanciones penales y jurídicas que se tengan que establecer y si no es así, seguiremos trabajando, como estamos trabajando hasta ahora.

—¿Esto puede ser una respuesta a la otra causa de los jueces?

—No hago ninguna conjetura. Es más, la causa de los jueces y del fiscal, nunca me llegó a mis manos. No puedo hacer una conjetura de algo que no tengo y que todavía no ha llegado a mis manos. Si algún día eso sucede, haré interpretaciones o no. Son todas interpretaciones políticas o sociales que, en realidad, jurídicamente, no hay jury de en enjuiciamiento ni a los jueces, ni al fiscal.

