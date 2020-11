Represión en Guernica: “Es una señal política del gobierno hacia el FMI de que va a profundizar el ajuste”

Compartir esta noticia:











Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, estuvo desde la madrugada en Guernica, cuando se desplegó el operativo represivo y de desalojo contra las familias de la toma. En una extensa charla repasa los acontecimientos de la jornada, apunta contra Larroque por responsabilizar a la izquierda trostkista de poner supuestas trabas en la negociación que terminó en represión, y plantea que la violencia contra los sectores populares se va a recrudecer en los próximos meses porque el plan de ajuste del gobierno del Frente de Todos no cierra sin represión.









“No hubo ni posibilidad de diálogo con el ejercito que trajeron allí. Además un enorme gasto y quiero resaltar esto, porque con la mitad de la plata que gastaron en el dispositivo que armaron se hubiera resuelto el problema habitacional de muchísimas familias. Había centenares de vehículos, más de 5 mil efectivos, helicópteros, drones. Y todo muy valiente, contra mujeres, hombres y chicos, desocupados, con trabajos precarios producto de una enorme crisis social, que no ha hecho mella en la voluntad que tenía el gobierno de desalojar”.

“Nos vamos enterando que fue una decisión política discutida con todo el gobierno nacional, con respaldo del presidente a Kicillof y Berni, el pichón de bolsonaro argentino, que ha mostrado que desde el sector de Cristina, que también dice que le pidió autorización el gobernador para revisarlo, ella no lo ha desmentido, desde el conjunto del gobierno del FdT hubo un apoyo decidido a una represión injustificable”, sostuvo.

Adelanto

Belliboni anticipó que el lunes “va a haber una denuncia sobre las torturas a las que fueron sometidos vecinos, compañeros, militante que había allí, de todo tipo, incluso contra menores, contra una chica de 17 años, con acosos, maltratos, incendio y destrucción de las cosas de la gente. Hay muchos heridos con bala de goma y gente con la cabeza rota”.

“No fue un desalojo pacífico. Pacífico hubiera sido lo que pidieron algunos organismos de derechos humanos como el CELS y el SERPAJ, a los que no se los puede acusar de trotskistas ni del Partido Obrero, pidiendo una mesa de negociación y suspensión de la represión por 180 días, comprendiendo que se trata de un problema social y no de un capricho político de algún sector, y mucho menos de bandas como dijo Larroque, que como dijo Nora Cortiñas, tiene varios desalojos en su haber”, remarcó.

Plan de ajuste con represión

El dirigente del Polo Obrero cuestionó que el principio que impera «es que contra el gobierno que ellos llaman nacional y popular no se pueden hacer protestas. Esta decisión política que tomó el gobierno está enmarcada en un plan de ajuste contra los trabajadores. Es importante sacar conclusiones: luego del discurso de Cristina que llamó a una unidad nacional, en función del acuerdo con el FMI para hacerle pagar la crisis a los capitalistas, posteriormente se votó un presupuesto de ajuste, que contó con el acompañamiento de la oposición derechista, Pro y compañía, y que le permitió al gobierno tener un presupuesto de ajuste para la salud, la educación y por supuesto para la tierra y la vivienda».

“Esta represión está enmarcada en lo que los sectores de los medios ligados a las patronales dicen que tienen que ser señales políticas para el capital. Esta es una de esas señales políticas que el gobierno ha decidido dar en el marco del acuerdo con el FMI de que va a profundizar el ajuste”.

-¿En nuestro país vale más la propiedad que la vida?

-Esta historia de que se está atacando a la propiedad es un cuento chino. Primero, ese lugar no está habitado por nadie como tantos otros desocupados en todo el país. Tampoco había en la causa un título de propiedad presentado por los que se dicen dueños. Porque son negociados de una inmobiliaria de Guernica, que se llama El Bellaco, que está asociada con la municipalidad y que tiene un plan que le cierra totalmente. Porque se ha apropiado, ha ocupado, un terreno mediante el pago de algunos impuestos y acordó que el municipio no le reclamara esa ocupación trucha y ahora van a armar un Country y una cancha de golf.

Claro que en este régimen social vale más la propiedad, pero no la individual de cada persona, porque los que estaban ocupando también querían una propiedad porque no tienen acceso. Acá estamos hablando de gente que quería un terreno, que no tenía dueño, que estaba abandonado y era un basural, y si no era en ese lugar que el Estado dijera donde y como podían hacer para pagarlo.

La dignidad de los trabajadores rechazó las mil maneras de Larroque para comprarlos con dinero, con prebendas, con comida, con chapas, dijeron que no porque muchos venían del hacinamiento o de haber perdido la posibilidad de alquilar porque se quedaron sin ingresos.

-¿A dónde fueron?

– Hay gente que quedó en la calle, otros en locales, y estamos haciendo una asamblea para poder retomar el reclamo al Estado. Larroque dice que tenía una propuesta y que los intransigentes del Partido Obrero la negaron, ahora ya tiene la tierra que quería Blanca Cantero, la intendenta, para el negociado que quería. ¿Qué pasa con la gente esa? ¿No hay un pedacito de tierra en todo Buenos Aires para que se construyan su casa y que se la cobren con una cuota accesible? Ese fue el plan que se había presentado.

Por otro lado todos los country de Buenos Aires incumplen una ley que los obliga a entregar el 10 % del emprendimiento inmobiliario a la vivienda social, además de que muchos de ellos son ocupas.

-¿Por qué el apuro? ¿Qué cambiaba esperar unos días más?

-Es una señal política. No cambiaba nada. El CELS presentó un recurso para suspender 180 días el desalojo y fue desestimado en todas las instancias de mediación por el gobierno.

Festeja Patricia Bullrich

Belliboni aseguró que «con esto festeja Patricia Bullrich», al tiempo que señaló «los consecuentes con los derechos populares lo han repudiado, incluso algunos sectores del oficialismo, lo cual está muy bien».

La grieta

«Acá hubo una grieta entre los precarizados y el gobierno. De un lado el gobierno y Patricia Bullrich y del otro los trabajadores que reclaman salario, vivienda, salud, por una pandemia que se está extendiendo, por la situación sanitaria gravísima en el país», expresó el dirigente social.

-¿Le dispararon a la gente?

-Tiraron para todos lados. A veces la casualidad hace que no haya sido más grave, pero tiraban para todos lados, a la cabeza, se los ve cuando apuntan. La saña que había era muy evidente. Por suerte pudimos evacuar a los chiquitos a las 3 de la mañana. Por eso Larroque, sínicamente, decía no había chiquitos, porque ya los habíamos sacado nosotros.

Selfie del fiscal

“Es una vergüenza. Debería haber sido sancionado. Es un delito porque el fiscal no tiene que sacarse una foto por un desalojo. Tiene que ver que se cumplan los derechos de las personas y eso no lo hizo. Se fotografiaba mientras torturaban gente. Hubo chicas que se orinaron encima porque las encerraron por 4 horas en un camión policial”, consideró.

Alerta

Belliboni señaló que la movilización que hubo ayer a Plaza de Mayo no fue cubierta por los medios y encendió la alarma porque en los próximos meses las imágenes de la represión se van a repetir ya que, según consideró, el gobierno del Frente de Todos lleva adelante un ajuste que no cierra sin represión.

“Ayer hubo una enorme movilización popular de un día para el otro en Plaza de Mayo, muy importante, con presencia de sindicatos combativos, que a diferencia de la CGT y la CTA no miran para otro lado cuando el que reprime les gusta más que el gobierno anterior. Porque había mucho repudio a la represión de Macri, pero parece que la represión del gobierno nacional y popular no es tan repudiable”.

-¿La represión pude ser un método del conflicto social?

-Sin lugar dudas. Esto va a continuar porque lo que vamos a vivir en los próximos meses va a ser la reacción a un ajuste interminable. Que la gente no pueda reclamar por vivienda. La han dejado sin trabajo, la suma de la crisis y la pandemia, el IFE que son 5 mil pesos por mes, no podes alquilar, reclamo un lugar para vivir y la respuesta es la represión. ¿Qué puede esperar un trabajador que tiene que bancarse una paritaria a la baja y comerse la inflación y pagar los platos rotos de una crisis que no provocó? Mientras tanto los sectores financieros siguen amansando fortunas con un bono que se llama leliq y que el gobierno se comprometió a eliminar para aumentarles los ingresos a los jubilados e hizo exactamente lo contrario, porque los jubilados han sufrido un recorte que el gobierno votó antes de la pandemia con la oposición.

La gente no se puede dar por vencido. Puede hacerlo el que tiene con qué. Aún en una guerra, los derrotados tienen un lugar en donde estar, acá a la gente no le han dado ni una posibilidad de pasar este momento dramático en un lugar.

Vamos a seguir viendo estas escenas porque esta idea de que el gobierno no quiere desalojar es falso. En los meses previos hubo represiones que no fueron cubiertas, donde por ejemplo una nena de 16 años perdió un ojo. Esa es la línea. Si tuvieran soluciones no habría ocupaciones y por más que el Partido Obrero insistiera la gente ya tendría resuelto el problema y no tendría ninguna condición para sublevar a nadie. Esto se produce por la desesperación de masas de trabajadores que no tienen ninguna perspectiva en un régimen que los ha dejado de trabajo, un régimen que ya está agotado.

