Murió de coronavirus pero no le dijeron a la familia y la hija tuvo contacto con el cuerpo

Natalia Ayno relató que su padre falleció este domingo pero no les advirtieron que tenía covid. "El médico me dice si quería despedirlo y le digo que sí", contó. Les preocupa la posibilidad de un contagio porque estuvieron en contacto con el cuerpo del hombre fallecido.









La mujer dijo que a la madrugada del domingo le informaron del fallecimiento de su padre y fue al hospital Lucio Molas a despedirse de sus restos mortales. En el lugar la dejaron pasar a “despedirse”.

“Entré y nunca nadie me dio nada, no me cambiaron el barbijo, ahí nomas en la guardia me pude despedir de mi papá. Yo lo pude tocar a mi papá, yo le di un beso a mi papá, estaba calentito todavía”, relató en el programa El Operador que se emite por Radio Mitre Santa Rosa.

Luego se contactó con sus familiares y preparan el velorio. Una vez realizado el trámite en la CPE reciben una llamada a los pocos minutos en la que le avisan que para velarlo tenían que esperar el resultado del hisopado.

Luego de varios llamados para saber qué había ocurrido, Natalia Ayno contó que “recién 33 horas después nos llamaron y nos dijeron que mi papá era positivo de coronavirus”.

Además, Ayno dijo que “el médico también estuvo con mi papá recién fallecido”.

La mujer se autoaisló de manera preventiva y que no le hicieron ningún testeo para saber si ella contrajo la enfermedad.

“Quiero que me hagan el hisopado, quiero estar tranquila, quiero ver a mi mamá que está sola y se le fue el hombre de su vida”, finalizó.

