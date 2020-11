Violencia de género: “Vivo escondida en todos lados”

Compartir esta noticia:











Una joven de 25 años de Santa Rosa, contó lo que viene sufriendo desde hace cinco años con el padre de uno de sus hijos: “llevo cientos de denuncias y sigue libre. Ha amenazado con matarme y el sábado intentó secuestrar a mi hijo”.

Gabriela tiene dos hijos, el primero de los niños tiene seis años y nació de una relación con Braian. Antes de que el menor cumpla un año se separaron “me pegó y me fui. Recuerdo que mi mamá me fue a buscar y de ahí nunca más volví”, le dijo a Plan B Noticias.









Después de la separación detalló que su infierno continuó “porque no me deja vivir tranquilla. Me manda mensajes, me corre por las calles. Tengo pruebas de mensajes donde me dice que tiene un lugar hermoso para llevar y matarme”.

“Sufro del 2014 hasta el día de la fecha de violencia de género, tanto como golpes físicos o verbalmente”.

Señaló que ha hecho varias denuncias en la Unidad Funcional de Género de la Policía y que la justicia le ha dado un botón antipánico y restricciones de acercamiento: “he hecho cientos de denuncias, y a pesar de que están las restricciones él siempre las viola”, aseveró

La semana pasada vivió uno de los momentos más tensos: “mi hijo fue a comprar a media cuadra de donde estaba y él se la manoteó a mi hermana y me manda un mensaje diciendo que lindo esta mi hijo. Él se quería llevar al nene, yo me descompuse, vino un móvil policial e hice la denuncia. Lo demoraron pero ahora ya está libre. Tengo mucho miedo”.

Debido a la persecución que sufre afirmó que “no vivo en un solo lugar. Vivo escondida en todos lados. Voy a casa de familiares, me voy moviendo todos los días, no sé dónde más esconderme, estoy desesperada. No quiero que sepa dónde estoy”.

Resaltó que el único apoyo que tiene es de su familia: “cuento con mi mamá, mi abuela, tías que me ayudan siempre”.

Expresó que “me hace persecución donde yo estoy, no es justo de que no sea dueña de poder salir sola, que si o si tengo que salir acompañada”.

Pedido por una casa

Ante no poder desarrollar una vida normal y tener que esconderse, le ha solicitado a través de cartas al gobernador, al intendente de Santa Rosa y al director del IPAV, Jorge Lezcano, un lugar donde quedarse: “hoy no tengo donde estar con mis hijos, voy de un lado para otro”.

Destacó que no ha tenido respuestas: “explique mi situación, sólo pido una para proteger a mi hijo y no tengo respuesta de ningún lado. Hay muchas casas desocupadas, aunque la tenga que arreglar, pero quiero esconder a mis hijos ahí”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios