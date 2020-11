“Es importante que empecemos a nombrar los espacios públicos con el criterio de paridad de género”

Compartir esta noticia:











La diputada provincial de la UCR, Andrea Valderrama Calvo, se refirió al proyecto presentado en la Legislatura para que se garanticen nombres de mujeres en los espacios públicos.









Esta semana, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados sacó dictamen favorable por unanimidad para el proyecto que busca incluir nombres de mujeres en los edificios, rutas, parques y cualquier otro espacio público en nuestra provincia.

La autora del proyecto, Andrea Valderrama Calvo, explicó que una vez aprobado “implica que los nombramientos sean un 50 % de mujeres”.

La legisladora contó que si bien «es un proyecto que fue presentado en distintas partes del país», en La Pampa «los alumnos de 6º año del Colegio de Colonia Barón hicieron un trabajo que fue presentado en la Feria de Ciencias, donde hacían un relevamiento de los nombres de las calles del pueblo y advirtieron que no había ninguna con nombre de mujeres. Después vieron que se repetía a nivel general en las provincias y el país”.

Ese mismo trabajo venía con una propuesta que derivó en una ordenanza de este tipo para Colonia Barón. «Esa misma propuesta la hicieron llegar a la Legislatura y lo armamos para presentarlo a nivel provincial y surgió así el proyecto”, explicó la diputada que es oriunda de esa localidad.

Si bien el ejemplo es Colonia Barón, la realidad se repite en la mayoría de las localidades y la provincia. En ese sentido, Valderrama dijo que «es emblemático el caso de Santa Rosa porque muchos conocen las calles pero si vos te paras en el centro tenes que caminar muchas cuadras para encontrar una calle con el nombre de una mujer”.

“Estamos acostumbrados a que la historia ha sido contada con la preponderancia de los hombres y el desconocimiento de que existieron muchas mujeres que han participado en acontecimientos importantes y que no han sido destacados”, afirmó.

-En los espacios públicos se repite lo que la historia ha hecho

-Nosotros lo que vemos es que la toponimia responde también a una cuestión cultural y refuerza esa identidad cultural de lugar. Por eso nos parece importante que empecemos a nombrar los espacios públicos con el criterio de equidad y paridad de género, para reforzar la identidad de que nuestra sociedad valora a los hombres y a las mujeres destacadas.

Tenemos muchos nombres de mujeres pampeanas que podríamos poner a distintos espacios públicos.

-Todo indica que el proyecto va a ser ley

-Si. Además de eso, a partir de que todas las mujeres pedimos la paridad de género en los cargos, generamos un grupo de trabajo con la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, que más o menos estos temas los canalizamos por ahí, así que cuando presenté el proyecto fue acompañado por todas las legisladoras.

-Esta semana se realizaron acciones en el país y en La Pampa para exigir el tratamiento del proyecto de legalización del aborto ¿qué postura tenes sobre el tema?

-Es necesario que haya una ley. Creo que el presidente está en ese camino y prontamente se va a abordar. No quiero que mueran más mujeres en Argentina por abortos y no creo que la punibilidad del aborto solucionen los problemas que tenemos. No es sancionando a las mujeres el camino y haciendo que corra riesgo su salud. Es necesario un marco legal que garantice el derecho a la salud.

