Joe Biden derrotó a Donald Trump y es el nuevo presidente de EE.UU.

El demócrata Joe Biden derrotó el sábado al presidente Donald Trump y se convierte en el 46 ° presidente de Estados Unidos.

La victoria se confirmó tras superar al magnate en el estado de Pensilvania, lo cuál le permitió alzarse con 274 votos del Colegio Electoral nortemericano, cuyo piso exige un mínimo de 270.

Biden, de 77 años, apostó su candidatura menos a una ideología política distintiva que a impulsar a una amplia coalición de votantes en torno a la noción de que Trump representaba una amenaza existencial para la democracia estadounidense.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020