Vecinos del barrio El Faro llevan 1 semana sin agua

Se abastecen de un caño que entrega agua al Barrio Los Hornos porque no tienen red de agua potable. Una situación que permitieron todas las gestiones por no hacer la obra, pero que es una «frazada corta» porque ahora, en medio de la pandemia, cientos de vecinos están hace una semana sin agua. «El agua es un servicio básico y el gobierno está dejando enfermar a todo el barrio», denunciaron.









Vecinos y vecinas del Barrio El Faro denunciaron que llevan 1 semana sin agua potable y sin respuesta por parte de la municipalidad. El agua de perforación no es apta para consumo ni uso doméstico.

Hace años que demandan una obra de agua potable. Mientras tanto, buena parte del barrio se abastece de «conexiones clandestinas» de un caño que lleva agua al Barrio Los Hornos, y que fueron avaladas por las distintas gestiones cuando no había tantas viviendas pero hoy la zona tuvo un crecimiento exponencial y la escasez es cada vez más frecuente.

«Es agua habilitada por la municipalidad, pero no hay medidor. Dijeron conéctense porque no hay obra”, contó uno de los vecinos a Plan B Noticias.

“El agua que llega es mínima, con poca presión y hace años que se viene reclamando que se haga la obra y la siguen pateando”, manifestó.

Se trata de un problema que encierra otros problemas igual de graves, ya que se conjugan la falta del liquido vital en medio de la pandemia donde el mismo gobierno llama a lavarse las manos para evitar contagios de coronavirus, y que no solo afecta a vecinos de El Faro, sino también a quienes viven en Los Hornos, una barriada popular donde los recursos son muchos más escasos.

Las perforaciones de agua, cuyo valor supero hoy loas 150.000 pesos, y algunas familias pudieron pagar, tampoco trajo soluciones, porque el agua no es apta para consumo.

“El tema de la perforación es que es agua intomable. Algunas personas no se pueden ni bañar del olor a podrido que sale”, dijo un vecino.

Ahora los vecinos llevan 7 días sin agua. Pero el mes pasado fueron otros tantos y el anterior también. En medio de la pandemia y con el verano en puerta, piden una solución frente al abandono.

Tampoco tienen cloacas «pero eso ya sería un lujo», según expresó el grupo de vecinos del Barrio El Faro.

Comunicado de las y los vecinos del Barrio El Faro:

El líquido vital empezó a faltar desde hace una semana. Mientras tanto gobierno provincial como municipal nos hablan de cuidarnos del COVID, seguimos desde hace años sin agua potable en el Barrio.

No todo el mundo tiene $150.000 para hacer una perforación y sacar agua, así que la situación es desesperante. Así y todo eso tampoco es la solución ya que el agua de pozo no es apta para el consumo y en la mayoría de los casos no sirve ni para bañarse, ni para lavar. Cientos de personas contaminándose y el resto sin agua. Niños y adultos enfermándose poco a poco por la desidia de los gobiernos y ahora la desidia le toca a nuestro intendente Di Nápoli. El agua potable que no llega y el abandono continúa. Di Nápoli pasa a ser ahora uno de los responsables de no hacer nada, cómo tantos otros, demostrando que no le importa la salud de los vecinos. Esto ya es un caso de extrema urgencia.

Se sabe que hay conexiones clandestinas, vale aclarar un detalle no menor: ese tipo de «conexiones» fueron «avaladas» en su momento por las diferentes gestiones municipales, cuando esos barrios todavía no eran tan poblados. En la última década el crecimiento de viviendas y de habitantes fue exponencial. Esas conexiones clandestinas no es porque la gente no las quiera o pueda pagar sino porque no hay una red de agua habilitada para el barrio, porque no se hacen las obras.

El agua es un servicio básico y el gobierno está dejando enfermar a todo el barrio. Ya no sabemos a quién recurrir, ni que medida tomar para que esto cambie y dejen a cientos de personas abandonadas con necesidades básicas insatisfechas. Por supuesto tampoco hay red de cloacas, pero eso hoy ya sería un lujo.

