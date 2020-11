Locutor pampeano con covid-19 agradeció a una enfermera: “Caigo derrotado ante semejante gesto y lloro”

Compartir esta noticia:











El reconocido locutor nacional, Fabián Carabajal, contó que estuvo internado por coronavirus y que presentó síntomas como neumonía. Destacó el apoyo que le brindó una enfermera con un emotivo mensaje.

A través de sus redes sociales, Fabián Carabajal, relató el difícil momento que vivió en su internación, resaltando como una enfermera con un gesto lo ayudó a salir adelante.

Esta es la carta que publicó:

OJALÁ ME HISOPEN.

Fue para mí el peor día, ese que percibís que todos los médicos te miran con cara de … Esto va mal.

Pasadas las 4 de la tarde llega ella, LA ENFERMERA, me mira, quiero decirle algo y me quedo sin aire. Es que tengo neumonía bilateral y el virus está haciendo cagadas por esos lados.

Cuido de no toser, para no contagiarla.

Pero con el poco aire que percibo en mis pulmones le digo:

-¿hija sos muy joven? ¿Tenés hijos?

-4 me contesta, van de 4 a 10 años.

-es que fui mamá a los 15 y no es porque sea la mamá, pero son hermosos y re buenitos (me dice sonriente)

-¿No tenés miedo?

Silencio, largo silencio.

Me mira y me pone una mano en el hombro rompiendo ese protocolo de distanciamiento y siento calor como si fuese una mano sanadora que se apoya en mi hombro. Pero se detuvo justo, …pero justo justo, en el momento que iba a convertirse en abrazo y todo se detuvo porque nos dimos cuenta que por protocolo NO SE PUEDE ABRAZAR.

Caigo derrotado ante semejante gesto y lloro.

Ese puto barbijo me dificulta escucharla con claridad lo que dice, entonces intento saber lo que dice desde su mirada y ahí sí, veo sus ojos brillosos lo que quieren decir.

Silencio, mucho silencio. Mas llanto, de esos pudorosos que van limpiando el alma.

Al día siguiente, me empezaron a sacar los tubos de oxígeno y todo empezó a mejorar.

Hoy en día estoy en casa recuperándome y todavía estoy infectado con covid 19, hasta que el día 16 de moviembre me vuelvan a hisopar.

Ojalá me hisopen el alma porque quiero contarles que quedé infectado de amor.

