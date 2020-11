Adelanto: una pampeana, voluntaria de la vacuna de Pfizer

Compartir esta noticia:











Una joven pampeana, estudiante de antropología se anotó para ser parte de la investigación de una de los laboratorios que investigan la cura al coronavirus

Pilmayquén Corral Morales tiene 26 años y es de Santa Rosa. Estudia Antropología y trabaja en Capital Federal.

Fue una de las personas que respondió al llamado de los laboratorios y ya le colocaron “el producto”. Le dicen así porque todavía no sabe si ensayaron en ella la vacuna o un placebo. La joven lo contó en un audio radial al que accedió Plan B.









“Me pone muy feliz y puede llegar a ser más corto de lo que imaginamos”, dijo luego de someterse a los estudios que Pfizer le hizo en el Hospital Militar.

La personas voluntarias serán informadas, una vez que esté la vacuna, si les aplicaron la cura en proceso de investigación o un placebo. En caso de no haberla recibido, se la colocarán cuando esté aprobada.

“Me anoté, al tiempo me llaman para decirme que hay un lugar y me mandan un taxi a buscarme. Me llevan al hospital militar, me explican todo, me hacen firmar el consentimiento y luego pasé a la etapa de análisis”, contó.

Al finalizar el día “me pusieron el producto. Todavía no sé qué es, me voy a enterar cuando esté la vacuna. Me pone muy feliz, me emociona un poco que esto puede ser más corto que lo que imaginábamos”, asevero´Pilmayquén Corral Morales.

