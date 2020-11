De una exfuncionaria de Cambiemos a otra: “Jamás logramos que nos dieran absolutamente nada”

Compartir esta noticia:











Una publicación que promocionaba una charla de la exministra Carolina Stanley y la entonces titular del Instituto Nacional de la Mujer, Fabiana Tuñez, se convirtió en un espacio ara el reproche entre exfuncionarias del macrismo. “Fue el PRO el que puso palos en la rueda a través de Mac Allister”, afirmó una pampeana.

La imagen publicada en las redes sociales promocionaba una charla sobre políticas de infancia a cargo de la exministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri, Carolina Stanley, moderada por la extitular del Instituto Nacional de la Mujer, Fabiana Tuñez, realizada ayer 9 de noviembre.

Debajo de la publicidad, una exfuncionaria de Santa Rosa les reprochó el abandono de parte del macrismo puro a los aliados radicales.









“Con todo el respeto que me y nos merecen. Leer esto me genera mucha indignación. Fui funcionaria de Cambiemos en Santa Rosa capital de La Pampa y jamás logramos que ustedes nos dieran desde Nación absolutamente nada”, comentó Diana Bonifacio, exdirectora de Desarrollo Social del gobierno de Leandro Altolaguirre.

“Viajamos innumerables veces a Buenos Aires para tratar de reunirnos con usted para gestionar un hogar de mujeres y no sólo no nos atendió sino que siempre nos derivaba con funcionarios de segunda y tercer línea”, le reprochó a Túñez.

“Mientras que la entonces ministra jamás visitó La Pampa, ni se comunicó con este municipio, siendo que eran del mismo color político. Una desilusión”, destacó la santarroseña.

Ese comentario lo tomó Isabel De Simone, de San Juan, y señaló que “en San Juan pasó lo mismo. Fuimos desde buenos Aires a dar charlas desde mi ONG porque nunca atendieron los pedidos de intervención donde las mujeres eran violentadas y no les tomaban las denuncias. La intendenta de Zonda se cansó de pedir ayuda”, aseveró.

Tuñez le contestó a Bonifacio que la culpa era de las autoridades de ambas provincias. “Lamento tu comentario, fue muy difícil ingresar a La Pampa, San Juan y un par más por las autoridades locales que obturaban las obras. Supongo que ahora podrán hacerlo con más facilidades con los Ministerios, cuando quieran podemos armar un zom para analizar lo que expresan y poder explicar cómo jugaron los diferentes actores de esas provincias, gracias por tu observación” y trató de cerrar la discusión pero no lo logró.

Diana Bonifacio remató: “en el caso de La Pampa fue el propio PRO quien puso palos en la rueda a través de Javier Mac Allister. Además fue sabido que sólo recibieron beneficios las provincias con caudal de votos como fue Jujuy a quien le dieron millones para obras, Mendoza, Corrientes. Además cuando decís que las autoridades locales obturaban las obras, me pregunto, ¿cuáles? Si Nación (O sea ustedes) ni siquiera las aprobaban, por lo tanto no bajan los fondos, en conclusión no hay obras. Una vergüenza ni siquiera nos atendían el teléfono”.

Efectivamente, el hogar al que hace mención Bonifacio, fue recientemente anunciado por el presidente Alberto Fernández y la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Alcorta. Se espera que la primera parte sea incluida en el presupuesto 2021.

