El vino vencido, es más caro: encontró 500 mil pesos y le regalaron una botella

Compartir esta noticia:











Una mujer encontró dos cheques en un cajero automático por más de 450 mil pesos y los devolvió a su dueño. Por el gesto, le regalaron una botella de vino vencida.

La vecina de Conhelo fue a los cajeros automáticos del Banco de La Pampa (BLP) a extraer dinero para comprar remedios para su hija. En el piso del cajero, encontró dos cheques por más de 450 mil pesos.









Se contactó con la persona que los había perdido y se los entregó. A cambio, por tamaño gesto, según contó un vecino en un mensaje a Radio Don de Eduardo Castex, le regalaron una botella de vino vencida.

“Fui a sacar dinero porque tenía que comprar remedios para mi hija y encontré los cheques en el piso. Localizamos a la persona por internet y se los pudimos devolver porque era suya la plata”, relató Norma Noriega a Infopico.com

“Busqué el dueño y se lo devolví. Si no lo encontraba, lo iba a entregar en la comisaria de Eduardo Castex. Cuando lo localizamos, lo esperamos un rato y los vino a buscar”, relató.

-¿Es cierto que usted le entregó los cheques y la persona le entrego una botella de vino que estaba vencida?, preguntó el portal piquens

-¿Quién le dijo eso?

-Me contaron….

-Así parece..(risas)

-¿Usted conocía al dueño de los cheques?

-Es un comerciante, pero no lo conozco. Yo tengo la conciencia tranquila que le devolver los cheques para que no los pierda. Lo único que me interesa es que se lo devolví, y tengo la conciencia tranquila que no me quede con nada que no fuera mío.

-Ahora él no debe tener la conciencia muy tranquila porque le dio un vino vencido….

-No eso no me interesa, porque hice lo que tenía que hacer. Tengo la conciencia muy tranquila. No sé si esto es para publicar, porque para mí es algo normal. Hice lo que correspondía y nada más.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios