La oposición se abroqueló contra Depetris  y Grotto por tratar solo proyectos del oficialismo

Los bloques de concejales de Propuesta Federal, Comunidad Organizada y FrePam pegaron el faltazo a la comisión por la negativa del Frente Justicialista Pampeano a incorporar al debate proyectos de todas las fuerzas.

Los bloques de todas las fuerzas opositoras plantaron al presidente de la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones, y presidente del bloque oficialista, José Carlos Depetris, y realizaron una velada crítica a la presidenta del Concejo, Paula Grotto, al afirmar que solo se tratan proyectos del oficialismo.









En una nota afirmaron que, “hemos decidido no participar de la Comisión Administrativa y Reglamentaciones en el día de la fecha expresándole nuestra disconformidad con que la misma sea convocada exclusivamente para el tratamiento de un único proyecto del FreJuPa, cuando en la misma se encuentran varios proyectos incluso algunos desde principios del año legislativo y que aún no han tenido tratamiento”.

“Los bloques de la oposición consideramos necesario que prontamente se desarrollen todas las Comisiones permanentes del Honorable Concejo Deliberante con la posibilidad de tratar todos los temas que en ellas se encuentran con estado parlamentario. Ese es el ámbito propicio para poder arribar a consensos que permitan potenciar el intercambio de ideas y así poder brindar a la sociedad herramientas legislativas que contemplen todas las visiones en el entendimiento del respeto a las mayorías y minorías que componen el cuerpo legislativo local”, indicaron.

“Si como fuera comunicado, las presidencias de las Comisiones a cargo de concejalas y concejales del FreJuPa han decidido no comisionar esta semana ‘a los efectos de no exponernos y minimizar los eventuales riesgos y consecuencias en el marco de la actual situación sanitaria’, entendemos que dicha posición debiera mantenerse igualitaria para todas las Comisiones y no servir para convocar algunas si y otras no”, se quejaron.

“El pretexto de la situación sanitaria de fase 2 no puede ser utilizado según la conveniencia política para convocar algunas Comisiones y tratar temas que solo el oficialismo desee. Entendemos que un trabajo serio de cara a sociedad no debiera estar marcado por estas contradicciones, que solo parecen justificarse en la conveniencia partidaria”, dijeron.

“En este contexto sanitario, ante temas de carácter urgente,hemos dado claras muestras de colaboración y trabajo conjunto a consensuar todos los bloques el tratamiento de temas como la necesidad de dar al intendente una prórroga para la presentación del proyecto de presupuesto y tarifaria, el tratamiento del pedido de la licencia de la concejala Sueldo y la consecuente asunción de la Concejala Guaiquián”, recordaron.

El faltazo lo pegaron como una “manera de no legitimar, desde estos espacios, un manejo político de lo que debiera ser un lugar donde puedan tratarse y escucharse todas las voces en un marco de respeto”.

