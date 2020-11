SiTraSap reclamó cumplimiento de acuerdos paritarios y no aceptó la oferta salarial del Gobierno

Compartir esta noticia:











Mediante un comunicado de prensa, el sindicato de la salud pampeana rechazó el ofrecimiento del 12% realizado por el gobierno provincial y pidieron el pago del adicional de hora y media y el blanqueo de otros adicionales “grises” o en blanco, mal pagos.

El comunicado de prensa, consigna:

“Desde Si.Tra.Sa.P. le pedimos a nuestro Gobierno Provincial que tome enserio a los trabajadores de la Salud Pampeana, estamos transcurriendo un largo 2020, que nos ha sorprendido como al resto del mundo con esta terrible crisis sanitaria, pero en ningún momento se bajaron los brazos, todos aquellos que integramos la planta sanitaria sabíamos que esta situación en algún momento llegaría y cuando llegó ahí estuvimos y seguiremos estando, porque orgullosamente somos parte del equipo de salud”, indicaron.

“Desde Si.Tra.Sa.P. queremos agradecer a todo aquel que forme parte de los equipos que se destinaron para hacerle frente a esta pandemia, ya sean técnicos, profesionales, enfermeros, auxiliares, administrativos, servicios generales y mantenimiento y choferes, los cuales siguen sin ser reconocidos como tal. También debemos pedirles a nuestros gobernantes como ya lo hemos hecho en situaciones anteriores que reconozcan el desempeño del equipo de Salud no solo con halagos verbales y que vuelque de manera concreta esos halagos en algo más significativo para cada trabajador de la Salud, queremos recordarle señor Gobernador que somos un servicio esencial, lo que no quiere decir que no tengamos necesidades como cualquier otro trabajador, tenemos familias que sostener y cada vez se nos hace más difícil”, agregaron.

“En lo que va del año hemos sentido a flor de piel como nos cuesta más llegar a fin de mes, venimos viendo cómo debemos trabajar más para conseguir menos y nos damos cuenta que ese espacio en donde debemos discutir nuestras condiciones económicas y laborales ya casi no funciona como tal, ya que últimamente más que diálogos parecen imposiciones donde la patronal marca una línea y los demás debemos aceptar, le decimos Señor gobernador que no es para eso que se creó el ámbito paritario, no se creó para que se le falte el respeto a los trabajadores ofreciendo a cuenta gotas los tan ansiados aumentos de sueldo”, indicaron.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Los trabajadores de la salud no estamos de acuerdo en aceptar el ofrecimiento salarial que hicieron el pasado jueves 5 del corriente mes, el cual consiste en un 12 por ciento de aumento que queda muy lejos de la inflación real y repartido en 4 meses donde la última cuota se cobraría los primeros días de marzo de 2021, eso para los activos, y para los jubilados??? Ellos lo cobrarían llegando abril, señor Gobernador ¿usted piensa en cómo se llega a fin de mes con nuestros sueldos? ¿Pensó en los jubilados? nos parece una burla que se nos pase de cuarto intermedio en cuarto intermedio el adicional 036, el cual ya debería haber sido saldado hace dos años y como lo hemos dicho en un comunicado anterior es un incumplimiento paritario que sigue siendo postergado”, precisaron.

“Para no extendernos demasiado queremos cerrar este comunicado con un mensaje a nuestro gobernador y a su ministro de economía, quien en algún momento dijo que si se paga lo que piden los trabajadores de la Salud los demás se le vendrían al humo, queremos decirle que no es pagar lo que se nos ocurre sino que pedimos que paguen lo que corresponde, cumplir con lo que prometen en sus campañas políticas como el adicional 037 (la hora y media), cumplir con lo que deben como los adicionales en negro, en gris o en blanco mal pagos (el adicional 036) y no es una cuestión de colores sino de justicia, pónganse en el lugar de los que menos ganan al momento de hacer los ofrecimientos, la clase trabajadora no debe hacerse cargo ni pagar con la disminución de su salario cada crisis que atraviesa la Provincia”, cierra el comunicado.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios