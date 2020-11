Tapón de Alonso: “La Pampa no puede ser un lugar donde se aloje la sal que otras provincias largan”

Compartir esta noticia:











Se reunió la comisión de Peticiones para tratar el pliego por el que se designa a Romina Schmidt como Fiscal de Estado de la provincia de La Pampa. Finalmente se emitió dictamen favorable por mayoría y por minoría fijando posición en el recinto.

En la ronda de preguntas, se le consultó cuál era su postura con respecto a la barrera sanitaria que impide el pase de carne con hueso plano, y si es pertinente que se inicie un juicio. “Por parte de la Fiscalía de Estado es necesario un decreto del gobernador y un expediente que nos llegue en las condiciones para iniciar un juicio. Por otra parte, debería estudiar el tema. Creo que sería pertinente hacerlo y habría que estudiar todas las internas. Entiendo que son limitaciones de Senasa”, contestó la abogada.









También, se le consultó por el “Tapón de Alonso” y la demanda que efectuó Río Negro y Buenos Aires por la apertura del mismo. “A esa demanda la realizaron en 2017. Son amparos. Se hablaba de una inundación, sabemos que no cobramos por el Salado hace muchísimos años, así que ese pedido que iniciaron las provincias de Río Negro y Buenos Aires no existen, entonces pedimos declararlo como abstracto. La causa pasó a un cuarto intermedio, se suspendió hasta marzo, y con todo el tema de la pandemia no se reanudó, o no tuvo más movimiento dentro de lo que es la Corte”.

“Lo que sí te puedo decir –siguió la abogada- es que habíamos llegado a un acuerdo de que se empiece a juntar el Comité del Río Salado. Lo que plantea La Pampa es que es imposible que nosotros regulemos todo el Tapón. Nosotros tenemos un amparo iniciado desde la provincia para que se cree ese Comité de Cuencas. La Pampa no puede ser un lugar donde se aloje la sal que otras provincias largan”, expresó.

Además, se le consultó por los fondos que envía Nación a Mendoza para la construcción de Portezuelo del Viento. “Pedimos que se suspenda lo que es la decisión de la obra Portezuelo del Viento. Hay que separar acá que los fondos son por un acuerdo de un juicio que ganó y acordó Mendoza con Nación. Son fondos que le corresponden a Mendoza, no podemos discutir los fines de esos fondos porque son un acuerdo que se hizo en la Corte”, explicó.

“Lo que discute La Pampa es que esos fondos son destinados a una obra que está dentro de una cuenca hídrica que corresponde a cinco provincias y cuatro de esas no están de acuerdo. Lo que ha avanzado La Pampa mediante COIRCO, es que el gobernador presentó una moción para que se paralice la obra hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental”, manifestó.

Más adelante, se le preguntó por qué el Estado se presentó como querellante en la causa que se inició a raíz de la reunión que se llevó a cabo entre fiscales y jueces durante el día del amigo. “Se tiene sobre todo en cuenta la gravedad institucional que tienen los casos. Sería imposible actuar en todos los casos, pero se ha tenido en cuenta en esta situación porque puede afectar la creencia en las instituciones”, aclaró Schmidt.

En este sentido, se le preguntó si cree que la justicia puede llevar un proceso transparente en este caso particular, y Schmidt respondió que “solamente la querella es un contralor, pero sin poner en duda el funcionamiento de la justicia y los fiscales que han actuado en la causa, porque lo están haciendo muy bien. El proceso de la justicia se hizo acorde y muy bien. Es solo para llevar adelante este contralor sin poner en duda el trabajo que están haciendo los fiscales”, insistió.

Por otro lado, se le preguntó por la causas de los subsidios en las comisiones de fomento. “La Fiscalía de Estado no se presentó. Esas son demandas que se iniciaron a raíz de la denuncia que hizo el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía de Estado sí interviene en todo lo que son las ejecuciones, que tenemos varias. Esa es la intervención que tenemos desde la fiscalía”, respondió.

Asimismo, se le pidió su opinión respecto a que si corresponde que la Fiscalía intervenga en el tipo de causas anteriormente nombradas. “Creo que en estas causas está interviniendo el Poder Judicial a través de los órganos pertinentes. Para la intervención del Fiscal de Estado se necesita en ese caso el decreto del gobernador. Como luego hacemos las ejecuciones me parece que sería una doble intervención innecesaria porque nosotros estamos ejecutando civilmente todo lo que son las causas”, concluyó.

Comisión de Hacienda y Presupuesto

Durante la comisión de Hacienda y Presupuesto concurrió el Contador General Adrián García, el Subcontador General Eduardo Talone, la Tesorera General María Paula de Elorriaga y la Subtesorera General María Ferreyra Basterra, con el fin de brindar detalles respecto a la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Financiero 2019, que fue de 50,748,611,252.17 pesos con un gasto de 48,159,405,428.57 pesos. Mientras que durante el ejercicio 2018 se presupuestó 33,421,584,205.56 y se utilizaron 32,301,100,747.63 pesos. Finalmente se emitió dictamen favorable por mayoría y por minoría fijando posición en el recinto.

En la ronda de consultas, se pidió que expliquen qué incluye la cuenta de inversión financiera. “Comprende préstamos que da el Estado cuando capitaliza acciones dentro de las empresas como es el Banco de La Pampa o Pampetrol, por ejemplo. Una parte importante es el aporte que hicimos al Instituto de Seguridad Social”, respondió García.

También, se solicitó detalles respecto a cómo se compone el concepto de ayudas municipales. “Tendríamos que presentar un informe para hacerlo de manera seria, donde aparezcan los detalles de los aportes a los municipios durante el 2019”, contestó Talone.

Por último, se planteó que los fondos a Educación no llegan al 34%. “Puntualmente estamos cercanos al 27% en el Ministerio de Educación. Habría que ver el 34% sobre qué está dado. Realmente, lo desconozco. Habría que consultar al ministro de Educación”, aconsejó García.

