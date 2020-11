Buscan fortalecer a las familias de los estudiantes que perdieron el vínculo con las clases

Compartir esta noticia:











La directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipio, Sofía Pérez Dupont, se refirió al trabajo en conjunto que realizan desde su área con otros organismos públicos, con el fin de asegurar la protección integral y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad.









En ese contexto, comentó que recientemente se comenzó a trabajar coordinadamente con el Ministerio de Educación de la Provincia, para colaborar en lo que tiene que ver con asesorar a los padres, madres o tutores legales de las niñas, niños y adolescentes que deben registrar su inscripción para el nuevo ciclo lectivo 2021, a través de la plataforma informática “Voz por Vos” antes del próximo 23 de noviembre.

Con ese fin, señaló que desde la dirección a su cargo se está desarrollando un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, relacionado con reforzar los caminos que deben transitar aquellos niños, niñas y adolescentes que durante este último tiempo de pandemia, han perdido el vínculo con los establecimientos educativos. De ese modo se apunta a fortalecer a las familias de dichos estudiantes en lo que necesiten, con el objetivo de que puedan retomar el vínculo y aseguren su derecho a la educación.

Asimismo, detalló que producto de los condicionamientos que ha impuesto este tiempo de pandemia la labor no ha sido fácil, pero no obstante destacó que gracias a un buen trabajo de ida y vuelta con las autoridades de provincia, se ha podido desarrollar con buenos resultados, una búsqueda activa de los niños, niñas y adolescentes que han registrado dificultades para mantener el vínculo pedagógico, y hacer una labor focalizada con sus familias para poder asegurar que en este 2021 puedan tener un nuevo y más efectivo comienzo de ciclo.

Paralelamente, Pérez Dupont estimó que el comienzo del ciclo lectivo 2021 se va a dar de una forma más organizada y tratando de acentuar las normas de prevención del covid, con lo cual la presencialidad en las aulas de todos los niveles, ya sea desde los niveles iniciales hasta la universidad, se va a ir dando de una manera más paulatina y progresiva, cuando se den las mejores condiciones sanitarias para el caso.

Capacitación

La funcionaria también fue consultada respecto a la capacitación en la que participó el personal a su cargo durante el mes de octubre, relacionada con la temática del Derecho al Juego en la niñez.

Respecto a la misma, detalló que “participamos de un proyecto coordinado desde la Secretaría Nacional de Niñez, que tenía que ver con el derecho al juego. Que es un derecho tan importante, porque a través del mismo se pueden llegar a detectar y analizar ciertas manifestaciones, del tipo emocionales, sociales, del lenguaje no verbal, etc. Un poco la lógica de ese programa es tratar de que el niño pueda jugar dentro de una esfera de protección, y que ese juego no sea para una finalidad determinada, sino que lo puedan hacer libremente dentro su realidad, con su imaginación y en compañía de sus pares.

En ese contexto, explicó que dicho programa tiene distintas etapas que se van a ir transitando. La primera transcurrió el pasado viernes con una capacitación no solo para los agentes del municipio, sino también destinada a distintos organismos de la ciudad, como los que están relacionados con espacios de salud y de educación, organizaciones civiles y políticas, y personas que estén en contacto y tengan relación con garantizar el derecho al juego en territorio.

Detalló además que están planteadas un total de 4 capacitaciones, y el objetivo es que a través del programa se cree y se ponga en valor, un espacio de juego dentro de la ciudad. “Estamos trabajando en ello, y estudiando las distintas posibilidades, con el objetivo de que se pueda mantener tales objetivos durante el año que viene como una política pública, y también es muy bueno que desde diversos ámbitos de la sociedad nos podamos comprometer a garantizarlo”, afirmó Pérez Dupont.

Funcionamiento de la Dirección durante la pandemia

Por último, recordó que en el marco de la nueva fase 2 que atraviesa la ciudad desde la dirección a su cargo se está trabajando en forma presencial con personal reducido, que va haciendo guardias rotativas. En ese sentido, destacó que hay muchos agentes que siguen prestando servicio desde sus hogares atendiendo todas las consultas que surgen en forma telefónica o contestando y asesorando a los vecinos a través de las redes sociales de la Dirección. Pero también en caso de cuestiones de urgencia, hay un equipo interdisciplinario de profesionales preparado para brindar asistencia en territorio, concurriendo a los hogares que así lo requieran.

En ese marco, informó que ante cualquier consulta o necesidad, los vecinos podrán contactarse a través de las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, buscando el usuario “Niñez, Adolescencia y Familia Santa Rosa”, o en forma telefónica: al TE: 425583 – Internos 24/25. O también a través de correo electrónico al mail: dnayf@santarosa.gob.ar.

