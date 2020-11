Compartir esta noticia:











Federico Ignaszewski, director de Economía Popular, destacó el proyecto de ordenanza que regula la actividad de las y los vendedores. Afirmó que no afecta a comerciantes y dijo que son actividades complementarias.

El director de Economía Popular, Federico Ignaszewski, defendió la ordenanza que regula la venta ambulante en Santa Rosa. “El proyecto intenta regular una actividad que en la práctica se viene llevando adelante y busca restituir los derechos de los ambulantes, en poder llevar adelante esa actividad, en el marco de la ordenanza, con derechos y obligaciones, contempladas en la ordenanza”.

“Ese fue el espíritu y se prevé que esa actividad debe llevarse adelante con autorización, con tres categorías: un ambulante que va casa por casa, otro que tiene una parada fija y luego un ambulante con una parada fija concreta, como los expendios de revista”, ejemplificó en declaraciones radiales.

Ignaszewski recordó que las y los vendedores ambulantes deberán pedir una habilitación, una vez al año. “La idea es que esté reglamentado qué se vende, que los productos tengan un origen lícito y cuestiones que tienen que ver con el control de la actividad, donde la municipalidad garantice esa práctica y el derecho de llevar adelante ese trabajo”, agregó.

“Para nosotros, los ambulantes y las ambulantes son trabajadores de la Economía Popular. Eso es muy importante pensarlo en ese marco y a través de ello, no se les puede negar el derecho al trabajo, marcado en la Constitución Nacional. Regularizar esta situación es muy importante y que los ambulantes lo puedan hacer de manera legal y con garantías”, dijo en declaraciones a periodistas de Radio Noticias.

“Además, este proyecto fue consensuado con la Cámara de Comercio, con los sectores ambulantes que en algún momento hicieron un amparo ante la justicia y estamos muy contentos en poder haber hecho una ordenanza que representa el espíritu de lo que creemos y pensamos, que es el mandato de Luciano di Nápoli, de restituir estos derechos para los ambulantes, sino además tiene el espíritu de lo que pensaban los ambulantes y la Cámara de Comercio”, afirmó Ignaszewski.

Consultado sobre si los puestos fijos tendrán algún lugar, Ignaszewski dijo que todavía no se sancionó la ordenanza y que falta la versión final. “Una vez que esto termine, la reglamentación preverá una zoonificación con Planeamiento Urbano de la municipalidad, que tengan en cuenta la historia de las personas, de los lugares en donde venden ahora y también la adaptación a la ordenanza”.

“Una de las características será que no se pueda estar vendiendo el mismo producto del rubro que está en frente: por ejemplo, vender relojes enfrente no se podrá. Nuestra tarea es mediar entre estas tensiones. Estamos convencidos, desde la gestión, que no se disputan el mismo mercado. Volviendo al ejemplo del reloj, el que lo compre en el ambulante, quizás no es el mismo segmento del mercado que va a comprar en otro lugar”, opinó.

“Se ha delineado a esto como cuestiones opositoras, cuando son complementarias y están orientadas a segmentos diferentes del mercado. Cambiar esto y pensarlas como cuestiones complementarias, sirve a la hora de pensar que podemos convivir tranquilamente, con normas y reglas claras de parte de la municipalidad, que contemple los derechos de los ambulantes, vamos a poder llevar adelante una práctica comercial tanto de ambulantes como de los comerciantes de la Cámara, con total normalidad”, indicó el director de Economía Popular, Federico Ignaszewski.

