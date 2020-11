Gustavo Estavilla: “hay predisposición a no tratar los proyectos de bloques opositores”

Compartir esta noticia:











El concejal de la UCR destacó el trabajo en conjunto con el oficialismo, pero criticó la falta de tratamiento a proyectos presentados por la oposición. Adelantó que acompañarán el proyecto que regula la venta ambulante.

El edil del Frepam, Gustavo Estavilla explicó la ausencia de la oposición el martes en la comisión que dio luz verde al proyecto que regulariza la venta ambulante en Santa Rosa. “No vinimos a las comisiones y entendemos que somos respetuosos del trabajo legislativo. Ante cada tema que se planteó hicimos nuestros aportes, trabajando con seriedad y para que cada norma que salga, sea la mejor posible.

“Recibimos un mensaje del presidente del bloque oficialista a la oposición, que por la situación de Fase 2 no iba a haber reunión de comisión esta semana, salvo la Comisión Administrativa y de Reglamentaciones, para tratar un solo tema en particular, que era una ordenanza presentada por el bloque del Partido Justicialista”, agregó a Plan B.

“Entendimos que era un destrato hacia los bloques opositores, dado que en todas las comisiones se están acumulando proyectos de nuestros bloques y de otros. Entendemos que debe haber un marco de respeto en el trabajo. Estamos conscientes que hay mayorías y minorías, pero eso no tiene que ser un militante a la hora de que el trabajo sea en conjunto y buscando los consensos necesarios”, dijo.

—¿La ausencia para tratar el tema de la venta ambulante, lo acordaron con los otros bloques opositores?

—No tiene que ver específicamente con la ordenanza de los vendedores ambulantes. Vamos a acompañar el despacho. Tiene que ver con el respeto al trabajo de oficialistas y opositores, que se traten todos los temas de las comisiones, no solo lo que les interese al bloque del Partido Justicialista.

—¿Qué temas quieren tratar y que desde el oficialismo no los están dejando tratar?

—Hay muchos. La paridad de género en comisiones vecinales y otros proyectos. Son muchos temas, de distintas áreas que duermen plácidamente en los cajones de la comisión.

—Pidieron informes sobre las cuadras de asfalto en Santa Rosa que recorre el transporte público…

—Fue un convenio que llevó adelante el ex gobernador Verna con el ex intendente Altolaguirre, de asfaltar la totalidad de los recorridos de colectivos. Se realizó en varias etapas y algunas están terminadas, pero queríamos ver las últimas 73 cuadras, ver el estado en que están, cuáles faltan y cómo se llevaron adelante los trabajos. Esto ingresa hoy y será tratada en la comisión de la semana que viene.

—¿Cómo es la relación con el Ejecutivo a lo largo del año?

—La relación no es mala y en términos personales hay buen diálogo con algunos funcionarios. Cuando uno lleva inquietudes, hay una vuelta, pero en el tema de los proyectos, hay una cierta predisposición a no tratar los proyectos presentados por los bloques opositores.

—El intendente dijo que todos los pedidos de informes de la oposición fueron respondidos, ¿fue así?

—Yo te diría que no. De hecho, las comunicaciones, que son una especie de informes, no ha sido aprobada ninguna en el Concejo y no han sido giradas al Ejecutivo y las giradas, algunas fueron respondidas, pero la mayoría no.

