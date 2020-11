Luciano di Nápoli: “Siento que la ciudadanía ve que se están haciendo obras”

Compartir esta noticia:











El jefe comunal evaluó sus once primeros meses de gestión y se mostró satisfecho, más allá de la pandemia de coronavirus. Destacó la puesta en marcha de diferentes obras y el acompañamiento de su equipo de trabajo y empleados y empleadas municipales.

El intendente de Santa Rosa destacó la firma de Convenio entre la Secretaría de Recursos Hídricos y los municipios de Santa Rosa y Toay, para el monitoreo de la laguna Don Tomás y el Bajo Giuliani. “Es algo importante desde el valor simbólico y efectivo. Se van concretando acciones concretas en los dos municipios”.

“Hay mil temas que podemos trabajar en conjunto con Rodolfo (Álvarez). Recién surgió el del contro de la cuenca subterránea del acuífero Santa Rosa Toay, la recolección de residuos o la vía Perón y el gobernador hizo recién el anuncio de una vía alternativa a la Avenida Perón”, repasó di Nápoli.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Es algo que llevará tiempo y habrá que desarrollar el proyecto ejecutivo de obra, pero es un avance porque nos estamos poniendo de acuerdo dos municipios y Provincia, algo que no es menor”, dijo el intendente. “Me parece que son muy importantes estas acciones y yo festejo, porque estamos colaborando permanentemente con Rodolfo, el Concejo Deliberante de Toay y de Santa Rosa, trabajando mucho en conjunto y reditúa en beneficio de toda la sociedad”, afirmó di Náṕoli. “Todavía hay mucho por hacer. Hemos ido trabajando en la venta ambulante en la Avenida Perón, trabajamos sobre señalética y las rotondas, es un trabajo que lleva tiempo”, agregó.

Consultado sobre la inquietud de la oposición, respecto al asfaltado en Santa Rosa, di Nápoli dijo todavía no le ha llegado. “Ahí veremos y contestaremos como contestamos todos los pedidos. Por lo que leí, tenía que ver con el contrato de las 165 cuadras de asfalto que se iniciaron en la gestión de Carlos Verna y Altolaguirre. Las 165 están ejecutadas y se había hecho una ampliación de obra, que se están ejecutando, como por ejemplo, detrás del Hospital. Habrá que ver qué se pide específicamente y se contestará ese informe”.

Ante la pregunta sobre la evaluación de gestión, di Nápoli dijo estar muy contento. “Se nos truncaron muchas ideas e iniciativas. Habíamos arrancado con mucho ímpetu, en tratar de que Santa Rosa vuelva a recuperar la alegría, como fue con la Feria del Regalo, la Feria de las Calles, el Carnaval, más allá de obras y otros trabajos. Luego esto se frenó un poco, trabajando con personal reducido o que se enfermó. Ha sido muy complejo. Pero si pongo todo en la balanza, estoy muy contento. Siento que la ciudadanía de Santa Rosa ve que se están haciendo muchas obras. Estoy bien y me siento muy acompañado y apoyado por el equipo de trabajo, por los empleados y empleadas municipales que le pusieron unas ganas a este año muy buenas”.

Preguntado por la realización de Ferias semanales y la posible implementación de la Feria del Regalo, di Nápoli dijo que se está trabajando con manualistas y artesanos. “Ayer hubo una reunión con el Comité de Crisis, del gobierno provincial y que evalúe la posibilidad de hacerla. Nosotros queremos que se haga en el mes de diciembre, como históricamente se hizo, con el compromiso de hacerla en la Plaza San Martín, que fue una lucha de ellos y nosotros reivindicamos ni bien asumimos”.

“Entiendo a ellos, también a los comerciantes que están cerrados o las familias que se quieren juntar, a un montón de gente que quiere hacer actividades económicas. Ahora que estamos en Fase 5 se está analizando hacer la Feria del Regalo y ver si la situación sanitaria nos permite, volver a las Ferias Mensuales en las vías del ferrocarril”, indicó.

Preguntado por la relación con la la oposición, di Nápoli la definió como buena. “En lo personal estoy contento, porque más allá del rol opositor y algún enojo particular con alguna cuestión que se ha marcado y la he dicho, en general han sido muy responsables y nos han colaborado. Participamos en el Plan Estratégico, en la Comisión de Personas con Discapacidad. A nivel local la noto con mayor responsabilidad de lo que hace la oposición a nivel nacional que, ahí sí, tengo mucha crítica como se ha manejado un sector, que no está colaborando y pone palos en la rueda permanentemente al gobierno de Alberto Fernández”.

Ante la pregunta sobre si la municipalidad puede afrontar lo que se acuerde en paritarias provinciales, di Nápoli dijo que “veamos el número final. El municipio tiene una realidad económica compleja, pero mientras nos sigamos manejando en estos estándares, vamos a poder hacer frente. Habrá que ver cuáles son esos aumentos y también tenemos el aguinaldo a fin de año. Hay mucho por hacer. Si mantenemos las cuentas equilibradas y logramos que se reactive la actividad económica, vamos poder hacer frente a estos aumentos”.

Por otra parte, el jefe comunal se refirió a la convocatoria a la moratoria municipal. “Hasta ayer, se llevaban recaudados más de 20 millones de pesos. Había planes de pagos de hasta 40 millones de pagos, y los cobrados eran 20. Viene muy bien y les pedimos a los vecinos que aprovechen la moratoria, que es muy generosa y fue con un premio a quienes cumplen y están al día, con una reducción para todos, no como antes, que beneficiaba a quienes se sorteaban. Yo no soy amigo de las moratorias y es probable que en el futuro no las hagamos. Por eso les digo a los vecinos que es el momento que se acerquen a regularizar sus deudas, hay una quita importante de intereses. Esto vence ahora y probablemente, haya una prórroga a fines de año”, dijo.

En referencia a grandes deudores, di Nápoli dijo que “vamos a esperar que se regularicen las deudas. Después vamos a avanzar con la intimación y luego con la ejecución de las deudas de aquellos que no cumplen y tienen capacidad de pago. En cuanto a quienes no tienen capacidad de pago, el municipio hace años que tiene el subsidio sobre la tasa municipal y hay que hacer un trámite con asistentes sociales y en Desarrollo Social de la municipalidad. Vamos a optimizar el cobro de la tasa municipal”.

Ante la pregunta sobre la cooperativización de trabajadores y trabajadoras en el relleno sanitario, dijo que se está en una etapa incipiente. “Hemos logrado algunos avances pequeños como la ropa, salarios complementarios. Primero queremos dar condiciones digna de trabajo y luego empezar con el proceso de recolección diferenciada, separación de residuos. Para eso, estamos acondicionando un galpón y haciendo trámites con el Ministerio de Ambiente de Nación, para conseguir maquinaria. Teniendo avances y mejorando la calidad de vida a trabajadores y trabajadoras que allí trabajan, vamos a implementar el espíritu cooperativo, con una forma solidaria de trabajo, dejando el individualismo de lado y las luchas que había entre ellos. Se están logrando muchos avances”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios