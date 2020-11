Silvestre agradeció tras ser designada

Compartir esta noticia:











Iara Jésica Silvestre fue designada esta tarde como nueva fiscala a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa Esta y a través de un carta se mostró movilizada y agradecida por el nuevo rol que desempeñará.









Tras la jura que se realizó de manera virtual, Iara Silvestre agradeció a través de la red social Facebook el acompañamiento y la labor en la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Santa Rosa.

La carta

Confieso que me resultó fuerte leer esto y algún lagrimón se me piantó. El 18 de diciembre hubiera cumplido 19 años en el Juzgado Federal, pero tranqui que no los voy a aburrir con un recuento de todo lo vivido en lo personal y en lo profesional.

Sí diré que me voy a iniciar otra etapa, otra función y responsabilidad eternamente agradecida a mis compañeres del Juzgado, en especial a los de mi querida Secretaría Penal, a los distintos magistrados que depositaron en mí su confianza y a los colegas de la matrícula por el trato respetuoso y cordial, en fin a todes los que durante estos años me acompañaron en la gestión por un mejor servicio de justicia, con aciertos y con errores como todo en esta vida, pero siempre con la buena fe que guía las acciones de las buenas personas.

Hay muches a quienes agradecer y tengo miedo que por querer nombrar a todes me olvide de algunes, así que he decidido arbitrariamente recordar a dos personas que ya no están y a una que sí, y en ellos representar mi agradecimiento para todos/as/es.

Vaya entonces mi recuerdo para el Dr. Pedro v. Zabala por ser quien me dio la oportunidad de ser su Secretaria Penal y darme la confianza necesaria para superar mi total inexperiencia allá por fines del 2001; para Carolina Llanos, leal compañera y Secretaria que me honró con su amistad y generosidad infinitas. Ambos dejaron una huella y recuerdo imborrables en mi corazon.

Finalmente agradecer a Sebastián Bruno, gran compañero y el mejor Secretario Penal del condado aunque me hace renegar y me pelea bastante. Gracias Seba por las eternas charlas y discusiones – jurídicas y de las otras, que espero sigan-, los portazos -eso no me gustó tanto, jaja -, por los mates bien cebados, por el incansable trabajo codo a codo, en fin por la amistad que espero tan eterna como los sueños que nos impulsan.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios