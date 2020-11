De Bonifacio a Bravo: “sos un mercenario”

Compartir esta noticia:











La exfuncionaria del gobierno de Altolaguirre le dijo a una exministra y a una exdirectora de Macri que Cambemos los dejó solo y el exconcejal santarroseño quiso terciar en favor de los amarillos, pero fue acusado de mercenario y de no tener pensamiento propio.









Plan B informó que Diana Bonifacio criticó a Carolina Stanley, exministra de Desarrollo Social de la Nación, y Fabiana Tuñez, Directora del Consejo de la Mujer, porque el PRO no apoyó a la gestión del radical Leandro Altolaguirre.

En otro medio, Miguel Bravo ensayó una defensa de Carlos Javier Mac Allister y Cambiemos, pero recibió un cachetazo, que hace pensar que Miguel no es bravo y Diana no se quiere guardar nada.

Bravo había intentado salvar las ropas del macrismo local, aun cuando Carlos Javier Mac Allister afirmó a los propios que La Pampa ya no le interesaba.

“Miguelito, ex correligionario no me tergiverses, entiendo que sos un mercenario de la política y renovaste tu conchabo en Diciembre con los amigues del Pro”, disparó Bonifacio en sus redes sociales.

“¿Cómo alguien que no estuvo presente, ni que viajó, ni que fue intermediario de nada de lo que expuse? ¿puede salir a hablar de desinformación?”, se preguntó.

“Por otro lado, quien del Pro te redactó todo lo que detallas porque hasta donde recuerdo ni siquiera ibas a las sesiones del Concejo. Muy obvioooo lo tuyo”, remató la exsecretaria de Desarrollo Social de Altolaguirre.

