El Frepam pide procedimientos excepcionales para habilitaciones provisorias de actividades gastronómicas

Desde el Bloque Frepam presentaron el jueves 12 de noviembre un proyecto de comunicación para solicitarle al Intendente que arbitre procedimientos excepcionales de otorgamiento de habilitaciones provisorias a las y los requirentes de la actividad gastronómica, y los dispense del cumplimiento de requisitos de naturaleza meramente administrativa que no se hallen vinculados a la prevención sanitaria tendiente a evitar la transmisión comunitaria del virus Covid 19, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades del sector en esta difícil situación.

El Proyecto está motivado en la afectación que ha sufrido la actividad gastronómica en estos tiempos, a lo que se suman hechos que fácilmente podrían ser evitables bastando solamente para ello revisar ciertos procedimientos administrativos. Por cuestiones que no forman parte de la prevención sanitaria, sino a aspectos estrictamente burocráticos, se han visto demoradas las habilitaciones comerciales que debe emitir la Municipalidad, autorizaciones para disponer sillas al aire libre y para colocar plataformas gastronómicas.

Sería conveniente que la Municipalidad habilite autorizaciones provisorias cuando se trate de temas que no involucren aspectos bromatológicos, de seguridad y obviamente de prevenciones sanitarias.

El proyecto consigna:

VISTO

El marco de emergencia sanitaria que provocó la propagación pandémica del virus COVID 19 y acorde a la normativa nacional de Necesidad y Urgencia como así también las disposiciones provinciales que se dictaron en consecuencia y,

CONSIDERANDO

Que la protección de la salud de los y las pampeanas es lo primordial, en tanto el cumplimento de los protocolos y mecanismos ordenados aseguran la posibilidad de llevar a cabo distintas actividades dentro de un marco preventivo de contagios de Covid 19. Ello se ha dado a conocer como nueva normalidad destacando especialmente la conciencia social que se ha ido desarrollando que acompaña estas indicaciones y se internalizan como nuevas costumbres.

Que dentro del contexto planteado se ha reforzado la necesidad de trabajar en conjunto, tanto el estado y sus dependencias, como las y los ciudadanos que de manera privada se dedican a una explotación económica.

Que como bien es sabido, una rama que ha sufrido las consecuencias negativas del cierre total de actividades ha sido el comercial gastronómico. Afortunadamente cuando se avanzó hacia estatus epidemiológicos más beneficiosos se fueron flexibilizando las medidas de mayor restricción y así fue que se empezaron a permitir actividades bajo los protocolos respectivos.

Que en los últimos días algunas personas que se dedican a la explotación gastronómica, han visto afectada su actividad por hechos que fácilmente podrían ser evitables bastando solamente para ello revisar ciertos procedimientos administrativos. Que por cuestiones que no forman parte de la prevención sanitaria, sino a aspectos estrictamente burocráticos, se han visto demoradas las habilitaciones comerciales que debe emitir el municipio de la ciudad de Santa Rosa.

Que de acuerdo a los planteos de los propios interesados habría en este momento en la ciudad capital una disponibilidad de entre 600 y 700 sillas de actividad gastronómica al aire libre sin poder ofrecerse por falta de cumplimentación de algún tipo de requisito que no hace a la cuestión sanitaria.

Que idéntica situación de retraso se estaría dando con comercios que han solicitado la autorización para la colocación de plataformas gastronómicas (de la recientemente sancionada Ordenanza 6445) sin recibir respuesta alguna a su trámite, siendo que justamente se trató de darle la mayor celeridad al tratamiento del tema para que tuviera un efecto en este especial momento.

Que estos tipos de retrasos son entendibles también por los efectos propios de la Fase 2 en la que se haya la ciudad y los tiempos de cierre que acontecieron en algunas dependencias municipales, situación que no es achacable a nadie en particular pero que genera sus consecuencias y debemos tratar de usar la imaginación para entender que no estamos en un normal y ayudar a salvarlas.

Que a los fines de evitar mayores consecuencias económicas dañinas para el sector, es que sería conveniente que el municipio habilite autorizaciones provisorias cuando se trate de temas que no involucren aspectos bromatológicos, de seguridad y obviamente de prevenciones sanitarias.

Que tratándose de otro tipo de observaciones que puedan ser salvadas en un lapso de tiempo que se disponga, sería conveniente otorgar autorizaciones provisorias en apoyo a la recomposición del sector gastronómico apreciando el especial contexto en que nos situamos. Que al respecto se comprende que estos requisitos no importan un riesgo para la salud sino que afecta a una faceta estrictamente administrativa.

Por ello,

EL Bloque de Concejala y Concejales del FREPAM proyecta la siguiente

COMUNICACIÓN:

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa se dirige al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de solicitarle arbitre procedimientos excepcionales de otorgamiento de habilitaciones provisorias a las y los requirentes de la actividad gastronómica, dispensando el cumplimiento de requisitos de naturaleza meramente administrativa que no se hallen vinculados a la prevención sanitaria tendiente a evitar la transmisión comunitaria del virus Covid 19, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades del sector en esta difícil situación.

