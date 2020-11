Docentes de Macachín rechazan el 12% y piden que termine la “obsecuencia”

Compartir esta noticia:











Un grupo de docentes se manifestó contra la oferta salarial que hizo el Gobierno en la paritaria.

Se tomaron fotografías frente a la sede de UTELPa con carteles que rechazan la oferta y critican, sin nombrarlos, al os representantes sindicales, docentes y de la Intersindical, por no alzar la voz contra lo que consideran insuficiente.









Con carteles que afirmaban que “el 12 % no es justo”, “con el 12 % no se come ni se vive” y hasta un “basta de obsecuencia”, se manifestaron frente a la sede gremial de Macachín.

El próximo martes, el Gobireno y los gremios se reúnen en las dos paritarias para continuar la negociación. El Gobierno presentó una propuesta salarial de un 12% en cuatro tramos y los representantes sindicales exigieron que se acorte el plazo y que se discuta el bono navideño.

Comentarios

