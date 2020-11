Compartir esta noticia:











La presidenta del Concejo Deliberante y viceintendenta, Paula Grotto, encabezó el acto homenaje en conmemoración al tercer aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan. El mismo se llevó a cabo en el espacio verde ubicado entre las calles Toscano Sur y San Francisco de Asís, del barrio ARA San Juan de la ciudad de Santa Rosa.









Durante la ceremonia, Paula Grotto y el secretario de Cultura y Educación municipal, Pablo Ferrero, hicieron el descubrimiento de una réplica del submarino. Además, se inauguró una placa recordatoria que lleva los nombres de los 44 tripulantes fallecidos, la cual fue descubierta por los jefes y jefa de bloques del Concejo Deliberante de Santa Rosa, José Depetris (FreJuPa), Pablo Pera Ibarguren (FrePam), Marcelo Guerrero (Propuesta Federal) y Nancy Castañiera (Comunidad Organizada).

La colocación de la réplica fue una iniciativa de la santarroseña Anabela Aguirre, esposa de Enrique Damian Castillo, uno de los 44 tripulantes a bordo del submarino. Si bien la mujer no pudo estar presente, envió unas palabras de agradecimiento que fueron leídas durante el homenaje. “Quiero decirles que es un honor para mí que en mi ciudad natal realicemos este acto en homenaje a nuestros 44 héroes. Nuestra obligación moral es recordar con devoción a quienes continúan patrullando espiritualmente los confines de nuestra patria y arbitrar las medidas necesarias para que semejante tragedia no se repita. Necesitamos que el pueblo nos acompañe y no olvide a los 44 del ARA San Juan”, manifestaba.

Asimismo, Paula Grotto envió los saludos del intendente Luciano di Nápoli, y dedicó unas palabras conmemorativas: “Agradezco a todo el público presente. Es fundamental homenajear a estas personas, quienes perdieron su vida al servicio de nuestra patria y nuestra soberanía. Queremos dejar este homenaje, para que todos y todas los recordemos, y sobre todo en este barrio que es tan significativo por el nombre que lleva”. Además, envió un saludo especial a Aguirre: “nos hubiera encantado que esté con nosotros en este momento”.

En el acto, el diácono permanente de Santa Rosa, José Casullo, realizó una bendición sobre el monumento y se les solicitó a los presentes a brindar una ofrenda con 44 flores blancas que fueron colocadas en la base de la réplica inaugurada. Además, se realizó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

La ceremonia también contó con la presencia del representante de la Guarnición del Ejército de Santa Rosa, Teniente Coronel Pablo Silva; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, Daniel Palacios, y de Luis Angel Pereyra y Rolando Contreras, también del centro de veteranos y que forman parte de la marina.

