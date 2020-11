Ahora 12, tiró el bozal y de PASO, cañazo (caras y caretas)

Compartir esta noticia:











Ahora 12. Con el paso del tiempo la dirigencia sindical estatal adquirió tolerancia. Así surge de una paritaria que lleva dos esncuentros sin avances ante la oferta de un 12 % en cuatro cuotas. Años a… o digamos, hasta 2015, una oferta así, lo menos que generaba era una dura declaración, con hitos de movilizaciones y una carpa mundialista.

Alcahuete. Buscamos un sinónimo que no sea el del cartel para no redundar. Bien valen rendido, dócil, manso, obediente, sumiso. La foto se hizo frente a la sede de UTELPa Macachín. No aparecieron carteles similares para la Mesa Intersindical, ya sea porque consideran el 12 % un número justo, o ya sea porque de esa Mesa no esperaban otra cosa.

No muerden. Los libertarios pasaron a la historia por acciones políticas antisistema que consideraban un acto de justicia popular. Pero estos, lejos de ser liberatarios, son liberales, que además, le escapan al mataburro. Cuando eran en papel, no mordían, ahora que son digitales, mucho menos. Si van a hacer política, no vendría mal leer un poquito…

Joven promesa. El exintendente de 25 de Mayo, David Bravo, llegó a ser promocionado como el intendente más joven del país (en TN por Santo Biasatti) cuando ganó las elecciones con el apoyo del vernismo, en tiempos en que todavía marinistas y vernistas se disputaban la hegemonía del peronismo. Hoy, con esa discusión ya saldada en favor de los plurarles, la joven promesa debe responder ante la justicia por trata de personas con fines sexuales.

Rompé el amparo. A pesar de los berrinches opositores, en un mal momento, la ordenanza que regula la venta ambulante en Santa Rosa fue aprobada por unanimidad y el sector que ha crecido de manera considerabale por la crisis y la pandemia, podrá ejercer su derecho a trabajar sin temor a un inspector o un policía que los pudiera trata de delincuentes.

Fuera del tarro. Con escaso sentido de la oportunidad, el bloque del FrePam, el unipersonal de Comunidad Organizada y el de Propuesta Federal decidieron plantear críticas al FreJuPa (porque no le tratan proyectos a la oposición) justo el día en que se iba a discutir y saldar una vieja deuda municipal. Pegaron el faltazo a la comisión del martes cuando los y las vendedoras ambulantes estaban por alcanzar el estatus de actividades legales. Enmendaron el error el jueves, al levantar la mano y votar por unanimidad la nueva ordenanza. Para la próxima, podrían mirar la agenda legislativa, y elegir mejor un proyecto que tenga más de oficialismo que de necesidad para un sector postergado.

Yo PASO. El Gobernador Sergio Ziliotto avisó que desde La Pampa tampoco se quieren las primarias. Al menos, desde el gobierno. También, para no recibir un tuitazo, aclaró que Verna no tiene voceros y que Verna, está presente en el pueblo piquense más allá de su asistencia física o no a un acto oficial.

Ay Taco… Las caga… suelen no olvidarse. El martes pasado, en una protesta que surgió a nivel nacional, los taxistas recordaron que Uber no entró a La Pampa porque choferes y dueños reaccionaron rápido, lograron el apoyo del gobierno y Verna (con Pedehontáa de por medio) prohibió las aplicaciones. No faltó el que mencionó a Espartaco Marín, el entonces y actual diputado que se reunió con la empresa para ver la forma en que se regulaba el ingreso a la provincia. El minuto de fama de Uber en La Pampa, por ahora, duró poco, pero la memoria en determinados temas tiene mucho de rencor y los taxistas, difícilmente formen parte del electorado cautivo del legislador.

Amigues actuando. Perpará el mate que paso a visitarte y nos sacamos una foto para hacer algún anuncio. Bien podría ser ese un diálogo entre el concejal Marian Rodríguez Vega y el secretario de Cultura, Pablo Ferrero, viejos conocidos que forman parte de la base de apoyo al intendente di Nápoli. Pero no, se juntaron por un tema de gestión, casualmente, para avanzar en la creación del trayecto de formación teatral.

Oídos sordos. La exsecretaria de Desarrollo Social se cansó y a la primera se los escupió en la cara: no les atendían el teléfono, el PRO les ponía trabas y actuó para entorpecer la gestión de Leandro Altolaguirre. Diana Bonifacio se lo dijo a la ex ministra del área social de Macri, Carolina Stanley, de la exdirectora del Consejo de la Mujer, Fabiana Tuñez, y de paso, trató de mercenario a Miguel Bravo, que llegó al concejo como uno de los leales de Altlaguirre y se pasó al macrismo – macalisterismo.

Abrió su coto. El hombre intentó participar de las PASO del año pasado, se fue hasta a los asentamientos para mostrar que a la derecha le importan los pobres, criticó a los máximos referentes locales de Cambiemos y ahora hizo rancho aparte. Armó junto otros dirigentes macristas, como Darío Casado su propio sector interno y salió a la caza de adeptos para disputar dentro de su partido un lugar que le permita ser tenido en cuenta en una lista en un lugar expectable.

Infiltrados. El Gobernador y los intendentes explicaban por qué un día a la mañana, nublado, se sentaron frente a la laguna Don Tomás y hubo un acto de resistencia: no al acuerdo por el monitoreo del Bajo Giuliani, pero se hicieron escuchar. Eso sí, nadie los entendió, pero más de uno pensó que los infiltró APANI o Vidanimal. A ladrido pelado, se manifestaron cada vez que alguno tomó el micrófono.

