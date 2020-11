Compartir esta noticia:











El periodista Darío Giavedoni escribió una columna de opinión en la que se pregunta ¿quién es el dueño de la izquierda? ¿Quién tiene el izquierdómetro?, y afirma que “el FIT no es la izquierda, es el troztkismo, y deben serlo a mucha honra, pero la izquierda es mucho más amplia que eso, no metan a todos en la misma bolsa”.

El concepto de izquierda nace de la Revolución Liberal Francesa de 1789, porque a la izquierda del parlamento se sentaban quienes querían hacer cambios más profundo dentro de la nueva democracia burguesa, y llega hasta la actualidad pasando por muy diferentes actores políticos, incluida la izquierda indígena en Bolivia, como se denominó a Evo y el Mas. En todo el mundo se sigue recreando este concepto y en Argentina también. La izquierda popular, la izquierda trotskista, el peronismo de izquierda, la izquierda latinoamericanista, y sin ir más lejos ayer quien presentó la Ley del Impuesto a las grandes Fortunas fue Carlos Héller, que es de Izquierda. Digo esto por la necesidad de unir diversos actores y no excluir a quienes tenemos diversas miradas pero que pueden confluir.









El FIT se embandera como la izquierda porque les es beneficioso y tienen todo el derecho a hacer su juego político, pero también excluyen a las demás, con su izquierdómetro. Pero las organizaciones que integran el FIT se autodenominan Trotskistas, y pueden hacerlo con mucho orgullo, y está rebueno que puedan unirse en un actor político que los integre. A mí criterio, uno de los problemas es que el FIT solo es el trotskismo y excluye a todos los demás: maoístas, humanistas, progresistas, populistas de izquierda, autonomistas, libertarios, anarquistas, peronistas, siloístas, latinoamericanistas, guevaristas, etc., etc., etc., y así parecieran que son la Izquierda a la Europea, ya no que apoyan los procesos del Continente.

Debo aclarar que una de las últimas publicaciones de Amado Boudou es sobre Lenin y su teoría del Imperialismo, y el libro último de Axel Kicilof hace referencia en su título al Qué Hacer de Lenin, con lo que quiero decir que debemos integrar diferentes visiones, y la importancia del pensamiento de Izquierda para combatir el Imperialismo, y el Capitalismo. Si bien me considero de Izquierda no es mi autodefinición principal pero no está bueno que a los compañeros zurdos se los excluya y se meta a todos en la misma bolsa, así como no es lo mismo el peronismo de los Montos, las FAP, Evita y Cooke, como el de López Rega, los grupos de tareas, y Menem.

También es bastante destructivo que algunxs compañerxs populistas dediquen más tiempo en criticar a la izquierda, encima generalizando, que en atacar las políticas genocidas de la derecha y el capitalismo que sigue matándonos, hambreándonos, y destruyendo el planeta. Porque en definitiva es hacer lo mismo que se le critica al trotskismo, que a veces le pega más al populismo que a la derecha imperialista. Porque si no intentamos salir de esta lo más juntos posible, no salimos.

