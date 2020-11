El SOEM denuncia “desigualdad” en el concurso del colectivo trans

Compartir esta noticia:











Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales criticaron el mecanismo que propuso la intendencia para el ingreso de personas del colectivo trans: “es una forma de desigualdad”. Destacan que piden “avales educativos”, como “formas de ingreso de carácter meritocráticas y burocráticas”.









El SOEM envió una nota al intendente de Santa Rosa, Luciano di Napoli, manifestando en contra de los mecanismos de ingresos Propuestos por el Poder Ejecutivo para el ingreso de personas del colectivo trans y consideran necesario y urgente revisar el mismo en diálogo con el Colectivo, atendiendo a sus propuestas.

Destacan que “La propuesta de ingreso por concurso lejos de garantizar los derechos de un colectivo discriminado y vulnerado históricamente en sus condiciones de vida y de acceso a un trabajo digno, representa una nueva forma de desigualdad, al proponer formas de ingreso de carácter meritocráticas y burocráticas”.

Señalan que “se refleja por un lado en la exigencia a los posibles concursantes de una serie de documentación y de avales educativos a los cuales el Colectivo Trans no ha podido nunca acceder por las condiciones de vida, y por otro lado, representa una discriminación en relación a las formas de ingreso que ha utilizado el Poder Ejecutivo Municipal, en cada gestión que llega al Municipio, en relación a las nuevas incorporaciones a planta municipal que no transitaron por ningún tipo de concurso, prueba de ello las distintas ordenanzas municipales que determinaron el ingreso a planta de muchos compañeros y compañeras municipales que se encontraban bajo regímenes mal llamados Programas de Trabajo o contratados bajo la Resolución N 247/1993, que no solo significó un trabajo irregular, sino también una inestabilidad laboral. Asimismo genera competencia dentro del colectivo mencionado que refuerza la inequidad”.

Recuerdan que “la normativa del año 2017 bajo la cual se intenta impulsar el ingreso del colectivo Trans se encuentra absolutamente desactualizada en relación a las nuevas normativas nacionales”.

Finalmente sostienen que “nos oponemos a los mecanismos de ingresos Propuestos por el Poder Ejecutivo y consideramos necesario y urgente revisar el mismo en diálogo con el Colectivo Trans, atendiendo a sus propuestas”.

