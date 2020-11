Jorge Rodríguez de AMET: “firmamos pero no estamos de acuerdo con el 12% de aumento y los bonos”

Compartir esta noticia:











El secretario general de AMET, Jorge Rodríguez, manifestó su disconformidad con la negociación paritaria provincial, sobre todo en lo que refiere al aumento escalonado del 12% y el pago del bono de fin de año.

El referente de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica sí destacó el acuerdo alcanzado para que las y los docentes no cesen en diciembre y sus cargos se extiendan hasta marzo. “Eso es muy importante para aquellos docentes, para que puedan tener una continuidad y también para la escuela, ya que habrá una continuidad pedagógica, porque si no, en febrero, había que nombrar algún docente más”, dijo a Plan B.

“En cuanto al tema salarial del 12%, se pudieron adelantar algunas cuotas. En el acta y en el acuerdo quedó que en febrero nos vamos a volver a juntar y revisar qué pasó con la inflación del año 2020”, agregó.

“Sí hubo más discusión en el bono de fin de año, que no estábamos de acuerdo que se hiciera en tantas escalas. Ayer iba a ser en cuantro y hoy en tres. Nosotros creíamos que había que hacerlo en menos y no queríamos que ocurriera, como ocurrirá ahora, que en una franja de $70.000 o $100.000, se cobrará un bono de $ 7.000”, explicó.

Consultado sobre cómo se pagarán los tramos en la paritaria, Rodríguez dijo que será un 3% en noviembre, 3% en diciembre y 6% en enero”, explicó. “En cuanto al bono, quedó que es de $15.000, hasta $50.000, de $12,500 hasta 70.000 y de $70.000 en adelante, un bono de $ 7.000, a cobrar el noveno día hábil del mes de enero”, explicó.

Rodríguez recordó que quienes menos cobran, además del 12%, tendrán otro plus del 3% más. “Ese 3%, permitirá aumentar el sueldo garantizado en La Pampa. En ese caso, recibirán el 15%: un 6% en noviembre con esa cláusula, el 3% en diciembre y el 6% en enero”.

Por último, ante la consulta si estaban conforme con las negociaciones paritarias, manifestó que no. “No estamos conformes con respecto al bono, pero no había otras alternativas. Y si no firmábamos nosotros, se podía caer el acuerdo paritario. Creíamos que debíamos ser solidarios con todos los sectores docentes. Vamos a firmar, a pesar de que no estamos de acuerdo con el 12% de aumento, ni con el tema de los bonos para fin de año”, cerró Rodríguez.

