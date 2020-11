La Pampa se prepara para vacunar contra el coronavirus: Nación espera las dosis para diciembre o enero

Compartir esta noticia:











El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, firmaron convenios de colaboración con vistas a la vacunación contra el coronavirus. El funcionario nacional recorrió el nuevo hospital de alta complejidad y el vacunatorio del Centro Sanitario de Santa Rosa.

El gobernador de La Pampa defendió la política sanitaria provincial y nacional con «el único y principal norte que es cuidar la salud de los pampeanos», dijo Sergio Ziliotto.

Destacó que el Gobierno nacional «prometió una agenda federal y la esta llevando adelante, para que como en este caso, todos tengamos la oportunidad de seguir contando con un sistema de salud público de calidad». añadió.

«Estamos planificando para llegar con éxito a la vacunación contra el coronavirus», afirmó Ziliotto.

Cuando se lo consultó a Ginés González García por las fechas y la cantidad de vacunas, lo supeditó a la aprobación de la vacuna pero adelantó que se hará una distribución federal, por lo que La Pampa será incluida en la primera tanda de las que lleguen al país, que se espera para diciembre o enero.

Por su parte, el Ministro de Salud de la Nación, dijo que «la vacuna la tendremos en muy poco tiempo».

«Una de las cosas que nos está dejando la pandemia es el trabajo conjunto, y de la misma manera que pensamos en un país federal. Y por su puesto, nosotros no olvidamos los otros problemas de salud que tienen las distintas áreas que no tienen que ver con la pandemia», dijo Ginés González García.









«Hemos comprado muchas vacunas que no se tenían, hicimos una campaña nueva, pero la gente no fue por la pandemia y tuvimos salir a vacunar, lo que nos sirve de preparación para lo que será la campaña masiva de vacunación contra el covid», añadió.

En sus palabras introductorias, el ministro felicitó al Gobierno Pampeano por el manejo de la pandemia de coronavirus: «tiene índices buenos, ninguno será muy bueno mientras haya casos, pero tiene niveles inferiores a los de otros lugares del país».

«La cantidad de vacunas va a estar relacionada con la disponibilidad, lo que le puedo asegurar es que en La Pampa se va a empezar a vacunar junto a todo el país», señaló.

Sobre las fiestas y las vacaciones, González García dijo que «tenemos mucha preocupación por el movimiento de personas que se va a generar en las fiestas y las vacaciones. Sabemos que la gente está cansada, pero deben saber que estas vacaciones no pueden ser igual que las anteriores, y tengo en la sensación que mucha gente no tiene en cuente los cuidados. Obvio que no es fácil para nadie, pero no se puede aflojar ni se puede dejar de tomar los recaudos necesarios».

«Uno no puede ni quiere regular el movimiento de las personas, lo que hacemos es comunicar y comunicar para mantener las precauciones en unas fiestas que van a ser, como las vacaciones, distintas a las anteriores. Pero lo digo una vez más, la pandemia no pasó. Además, los datos nos arrojan que el aumento de casos se incrementa con el movimiento de las personas», destacó Ginés González García.

«La carrera no terminó, y hay que hacer los juicios de valor cuando termine», dijo sobre la crítica por la cantidad de contagios y de fallecidos.

«Si me preguntas por lo que ha pasado, yo y muchos de los que integran el Comité de Crisis, pensábamos que iba a haber una medicación antes de que llegue la vacuna. Es muy difícil, y si usted mira los análisis que hacen los europeos, uno ve que los que más testearon, son los que hoy tienen una peor situación. Es según como lo hacen, a quien lo hacen, y todo es variable. Hay también una búsqueda, y yo lo lamento porque nosotros no lo hemos hecho, en la que se usan los números políticamente para hablar de fracaso», señaló.

Sobre el calendario de vacunación, Ginés González García, dijo que «el Gobierno tiene unos compromisos, subordinados a que la vacuna sea aprobada, pero eso tiene la incertidumbre de que nunca vamos a aplicar una vacuna no aprobada. Pero le digo, el compromiso que tenemos es que a fin de año y principios del otro, si está aprobada, nos entregarán un stock importante de vacunas», finalizó el titular de la cartera sanitaria del Gobierno de Alberto Fernández.

