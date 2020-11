“Farana es un obsesivo, pergeñó esto porque quiere el sillón”

Compartir esta noticia:











Anoche el Concejo Deliberante de Santa Isabel suspendió a la intendenta Marta Paturlane por retrasos en la rendición de cuentas y supuestas irresponsabilidades en la gestión. La reemplazó su viceintendente, Guillermo FArana. Aquí, la respuesta de Patrulane.

La intendenta de Santa Isabel, suspendida en su cargo por 60 días, le apuntó a la ambición de su vice, mencionó al exintendente Rodríguez y se presentó a hacer una contra denuncia por la desaparición de la documentación que presentó ante el Concejo Deliberante.









“Lo que pasó es bastante atípico y bastante irregular, yo no tengo ninguna denuncia profunda o grave. Que si puedo tener atrasada la documentación, no lo discuto, pero eso no es delito”, señaló esta tarde.

“Ya hacía tiempo que presidente del Concejo Deliberante quiere el sillón, porque es un obsesivo. Pergeñó que se formara una investigación investigadora y ayer votaron sin analizar la documentación”, destacó.

“Presentamos la rendición, comenzamos rindiendo desde octubre de 2019, yo tomo en diciembre pero pedían las que no estaban hechas. Le sumamos las de este año hasta junio, se presentó la cuenta de inversión, e presupuesto de 2020, pero nada se trató”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“El problema de internet que tenemos hace tanto tiempo, no sabes la cantidad de negociaciones hemos hecho con ellos. No es todo el Concejo, se maneja con la gente de Cambiemos y un concejal que es sobrino de José Luis Rodríguez, el intendente anterior”, mencionó.

“Ayer habíamos presentado todo lo último para que se solucionara el tema de internet, pero no lo trataron, si trataron la suspensión mía, que ellos la querían a toda costa”, dijo.

La votación fue 4 a 2 pero PAtrulane cuestiona que uno de los cuatro votos lo emitió una concejala por videoconfeencia “desde San Rafael, porque la operaron allá”.

“María Cabaral y Cristian Echegaray dicen que disienten con lo que están haciendo los concejales porque quieren ver todo lo que ha mandado el ejecutivo y que el concejo no lo ha tomado en cuenta ni lo ha tratado. Guillermo Farana dijo que la documentación no está porque yo la llevó a un contador, o sea sustrajo documentos públicos y los llevó a un contador para controlar. Acá contadores en el pueblo no hay, donde lo llevó no sé”, indicó.

“Eso no se puede hacer, eso es un delito, y yo lo termino denunciando en la comisaría a Farana. En este momento vamos a presentar un recurso de amparo por la mala interpretación de la notificación mía porque hay muchísimos errores”, cerró Paturlane, la intendenta suspendida.

