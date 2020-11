Legisladores citan a Bonino para tratar la ley de procedimiento penal juvenil

Compartir esta noticia:











Crea un fuero específico para los menores de edad en conflicto penal con la ley.

El Plenario de comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales comenzó ayer a tratar el proyecto de modificación procedimiento penal para adolescentes, que ya tuvo tratamiento durante la gestión del período anterior.









Invitaron ahora al subsecretario de Niñez de la provincia, Juan Pablo Bonino, y al abogado especialista en Derechos Humanos, Alejandro Osio

La diputada radical Andrea Valderrama contó que “el proyecto es para mejorar lo que tenemos vigente. Lo interesante es que se establece un fuero especial para procesos donde haya adolescentes que tengan conflictos con la ley penal. Hay que ver cómo hacemos para poner en funcionamiento todo un fuero nuevo, cómo readecuamos y qué hacemos con las causas que están en trámite”.

Advirtió también que “hay un montón de grises que tenemos que resolver. En la comisión creada durante la gestión pasada para tratar específicamente este proyecto, al discutir ciertos artículos se armaba una batalla campal”, recordó.

Alicia Mayoral expresó: “Más allá de que nosotros no estemos sacando dictamen, no significa que no estemos analizando profundamente este proyecto. Los invito a hacer lo mismo y comenzaremos la ronda de invitaciones con Juan Pablo Bonino. Bienvenidos sean todos los invitados necesarios para sacar la mejor ley”.

Por su parte, César Montes de Oca dijo que si bien tuvo poco tiempo para leer el contenido de la iniciativa, observó que “adolece de un lenguaje de género”. En este sentido, manifestó: “Debería observarse esta cuestión, porque genera confusión. Y en este caso puntual aplicar el lenguaje inclusivo y no sexista”.

