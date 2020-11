Luz verde para los actos presenciales de egresados en la provincia

Compartir esta noticia:











El protocolo para actos académicos presenciales fue aprobado por la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, que integran el gobierno y los gremios docentes.









El Ministerio de Educación de La Pampa informó este jueves la aprobación de los Lineamientos para la organización de actos académicos presenciales con estudiantes que finalicen los niveles primario, secundario y superior.

Los mismos forman parte de Anexo VIII del documento marco “Lineamientos Generales y Protocolo de Actuación para el Regreso Presencial a las Aulas” consensuado por ambas partes.

Algunos de los puntos más importantes que establece el protocolo:

-El Acto Académico deberá realizarse al aire libre, disponiendo de elementos de sanitización y con una duración máxima de 90 minutos. La organización y realización de los actos académicos no deberá interferir en el desarrollo de las Jornadas intensivas de Formación Educativa y cierre administrativo del ciclo lectivo.

-Cada acto no podrá superar las 55 personas (la cantidad de personas estará determinada por el espacio físico que se disponga, el número máximo de 55 personas se podrá cumplimentar si el espacio lo permite) incluyendo estudiantes, familias, personal docente y no docente. Cada estudiante podrá ser acompañado por HASTA dos personas. Una organización posible, a modo de sugerencia, sería: 15 estudiantes, 30 acompañantes, 2 no docentes, 1 fotógrafo/a y 7 docentes, como máximo.

-En el espacio seleccionado se dispondrán tres sillas para cada grupo, conformado por el/ la estudiante y sus dos acompañantes, respetando la distancia mínima de 3 metros con los grupos colindantes. A cada grupo se le informará en días previos su ubicación en el acto académico.-

Dichos lineamientos son de efectivo cumplimiento, debiendo cada institución adaptarlos a las características de su escuela o espacio físico destinado para el Acto.

Las definiciones fueron consensuadas y acordadas en la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo (COMISSET), integrada por representantes del Ministerio de Educación de La Pampa y de las entidades gremiales Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADoP), con el asesoramiento del Ministerio de Salud de La Pampa.

En este marco, también fueron aprobados el Protocolo de Regreso a Clases Presenciales para Niños y Niñas de Nivel Inicial (Anexo VII) y los Lineamientos del Programa de Coros, Orquestas y Ensambles para Encuentro de Afinación y/o Filmación de Práctica de Canto (Anexo VI).

