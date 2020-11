Romina Scmidt fue designada Fiscala de Estado

Compartir esta noticia:











La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó este jueves la designación de la abogada propuesta por el gobernador Sergio Ziliotto.

Por amplia mayoría y con la sola oposición de Sandra Fonseca, Romina Schmidt fue designada al frente de la Fiscalía de Estado de La Pampa.









Fue 27 votos contra 1, donde avalaron su postulación el FreJuPa, la UCR, Propuesta Federal y el Movimiento Productivo Pamnpeano.

En su negativa, Fonseca argumentó que “la Fiscal es del Estado, no es del gobierno. De esta manera tiene que tener una independencia, no tiene que depender del grupo político del gobierno de turno. Consideramos que esta persona no está en condiciones de tener la idoneidad necesaria para este cargo”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios