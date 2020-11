Agrupación de Izquierda en ATE rechaza el 12 % de recomposición salarial

Compartir esta noticia:











La Agrupación Marrón ATE Corriente Clasista Salud rechazó el aumento otorgado por el Gobierno Provincial del 12% en cuotas tres tramos (3% en noviembre, 3% en diciembre y un 6% en enero) “muy por debajo de la cifra calculada de inflación que ya ronda el 36%”.

“Los gremios de la Intersindical en forma aislada salieron a manifestar que no hubo acuerdo. No hubo ninguna conferencia de Prensa en conjunto, ni ninguna acción que exprese la falta de acuerdo. Lo que sucede por abajo es otra cosa, la disconformidad especialmente en salud es lo que prima. Para completar el ajuste que significa el 12%, los trabajadores y trabajadoras de salud venimos esperando hace dos años se blanquee el Cod. 036 acordado en paritarias desde hace dos años, nada de ello tampoco”, señalaron.









“Los y las esenciales, quienes ponemos el cuerpo ante la pandemia en condiciones de pluriempleo por bajos salarios fundamentalmente en enfermería, la precarización constante en recurso humano, las condiciones insalubres de los hospitales, una vez más somos tratados como descartables”, agregaron.

“La junta interna de ATE Indec calculó la canasta de consumos mínimos a octubre en $ 72.707,40. La inflación se recalienta y las paritarias cierran por debajo de la suba de precios. A este cuadro se suma que a fin de año ya está pactado el descongelamiento de tarifas y el fin del Programa de Precios Máximos”, dijeron.

“El gobierno provincial actúa a la altura de las decisiones del gobierno nacional que ya decidió. Lo que importa es pagar la deuda a costa del ajuste a millones de trabajadores, desocupados, jóvenes sin trabajo, mujeres a cargo de sus familias, etc.”, denunciaron.

“En medio de una crisis económica y social, el gobierno ha optado por un ‘gran acuerdo nacional’ con los grandes empresarios y la burocracia sindical, así como un pacto con el FMI que solo puede significar nuevas penurias. En el presupuesto 2021 trae un recorte en salud, eliminación del IFE para las familias empobrecidas, un 5 % para los jubilados, las asignaciones familiares y por hijo se reducen 7,3 % y la tarjeta alimentar 3,6%, ellos todos nuestros pacientes del sistema de salud pública ya pasaron a engrosar a los millones por debajo de la línea de pobreza e indigencia”, se quejaron.

“A nivel nacional ya se empiezan a expresar diferentes conflictos de diversos sectores de trabajadores. Desde abajo comienza la organización, coordinación y lucha. Las grandes cúpulas sindicales ausentes sin aviso, cómplices de la política del gobierno aceptando el ajuste cómodos en sus sillones que ocupan desde hace décadas”, resaltaron.

“Por ello desde la Agrupación Marrón ATE Corriente Izquierda en Salud expresamos que los gremios deberían haberse levantado de esa mesa como muestra de la disconformidad, concurrir a cada lugar de trabajo a realizar asambleas democráticas para que sea la base quien decida más allá de la extorsión que realiza el gobierno. No aceptamos que no había opciones. Expresan por los medios que el ajuste llego para quedarse y no realizan ni la mínima acción de rechazo acudiendo a quienes deben sus mandatos, los trabajadores”, añadieron.

“Por esto más que nunca decimos que se necesitan sindicatos independientes del Estado y las patronales, donde las asambleas y los delegados mandatados por la base sean quienes decidan. Que levanten las principales demandas del pueblo trabajador y no solo los de sus propios afiliados. La defensa del salario y el empleo, de las jubilaciones, que frene los despidos y la precarización laboral, que pelee por el derecho de las mujeres y la juventud trabajadora, que rechace los tarifazos y el pago de la deuda para que esa plata vaya para educación, salud y vivienda. Una dirección clasista que se proponga organizar a millones e imponga una salida para que la crisis la paguen los capitalistas, porque a la corta o a la larga serán «ellos o nosotros» y nadie quedará al margen de esta gran batalla que comienza”, finalizaron.

