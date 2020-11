Músicos piden que se autoricen los espectáculos en vivo

Compartir esta noticia:











A partir de la negociación iniciada en Santa Rosa por un grupo de músicos y artistas, desde Ensayo Libertario de General Pico reclamaron ser incluidos y recordaron que el 24 de junio ya habían presentado un protocolo para conseguir la autorización de trabajo.

“El protocolo de presentaciones en vivo para restó, pubs y cafes concert fue presentado por nuestra banda (acompañada por la firma y el apoyo de músicos locales y regionales), tomando como documento de base la propuesta del ministerio de cultura de la Nación, el día 24 de junio, en el municipio de General Pico, y el mismo fue elevado a la secretaría privada del gobernador”, señalaron desde Ensayo Libertario.









“Es así que entiendo que estamos ante la necesidad de que todxs los sectores de las expresiones culturales y en especial de la música deberían haber sido convocados, no ante la detención de una marcha o un reclamo (que bien justo es) sino en tiempo y en forma a fin de garantizar en tiempos de pandemia, y bajo las normas expresas del documento dicho (que por otra parte también está presentado, mediante nota de iguales características, en el municipio de Santa Rosa), la posibilidad de sostener un trabajo en condiciones similares a las que se ofrecen otros servicios, como los de gastronomía o entretenimientos”, añaden.

“Bregamos porque los artistas sean considerados trabajadores de la cultura, y se nos permita ejercer nuestro trabajo (como ya lo hemos hecho con un estricto cumplimiento del protocolo acordado), no es imposible teniendo en cuenta que el distanciamiento social y las herramientas y/o elementos que se detallan para esto generan un cuidado tanto del músico como del espectador”, pidieron.

“En caso de no entenderse así, deberíamos revisar la posibilidad de una contraprestación, acorde al presupuesto ya aprobado previo a la emergencia sanitaria, y no utilizado a mi entender, en la que se pueda hacer uso de los trabajos de los músicos y difundirlos en escuelas, bibliotecas y esquemas sociales que contengan la identidad pampeana, se llamen obras musicales, espectáculos al aire libre a modo de mini encuentros barriales, posibilidades de grabación y rescate de links al menos para difusión, o varias opciones más; llámenos, convóquenos sr@s de cultura, sr@s de trabajo, sr@s de gobierno, estamos para aportar y solucionar un problema que algunos acarrean hace más de 8 meses, y de no ser plausible, encontrar la forma de que se subsidien o contengan los efectos de la desocupación en el plano de las artes”, reclamaron.

“Esperamos entonces que se derogue o modifique el decreto que nos inhabilita, que se articulen a la brevedad las acciones a efectos de «reconocer» la existencia de presentaciones anteriores (tanto la nuestra, como las de Mapu, MIPA y Asociación Coral, que entregaron un pedido formal para espectáculos al aires libre), que se les dé al menos una respuesta formal y que la misma tome estado público”, finaliza el pedio de la agrupación que en junio ya había presentado un protocolo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios