Ayer criticaban a la conducción, hoy le apuntan a di Nápoli

El grupo de militantes que comenzó el año 2020 reclamando internas partidarias para que permitan la participación de la base, ayer se manifestó en la sede del PJ, donde elogiaron a los históricos dirigentes y cuestionaron al jefe comunal de Santa Rosa.

Un grupo de militantes conmemoraron ayer el Día del Militante frente a la sede del Partido Justicialista, a tres días de la masiva caravana de la militancia que organizaron desde el peronismo y el FreJuPa de Santa Rosa.

Afiliados y dirigentes de la segunda línea se reunieron ayer en la sede partidaria para reclamar la unidad del “peronismo genuino” y pedir que “no se traigan más candidatos de Buenos Aires”.

El martes pasado el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, hizo pié en la vida interna del pejota con fuerza al erigirse en el referente del único sector peronista y del FreJuPa que realizó una actividad pública al conmemorarse otro aniversario del primer regreso de Juan Domingo Perón tras 17 años de exilio, el 17 de oviembre de 1972.

Gastón Rodríguez de Peronistas Si, Perseguidos No, dijo que se reunieron para llamar a “la unidad del peronismo genuino” y criticar a los que consideran que utilizaron el pejota para llegar al gobierno: “son personas que llegaron al municipio con el voto y un acuerdo con los peronistas y hoy no cumplen ese acuerdo”.

Entre los militantes conocidos estuvieron Edelmecio Funes, dirigente de la Unidad Básica de Zona Norte, Marcelo Ortiz de Peronismo de Base, y el exsecretario General del SIPOS, Walter Oyarse.

Rodríguez dijo que “queríamos expresarnos un poco llamando a la unidad del peronismo genuino nuestro, ya que del otro lado no nos tienen en cuenta. Hay gente que llegó al municipio con el voto y un acuerdo con los peronistas, cosas que no están cumpliendo. Ya vieron lo que pasó en la marcha, eran de todo menos peronistas”.

“Acá vos verás que hay 100 mil personas… ¿te parece?, bueno, a mí tampoco me parece que hubiera mil autos”, chicaneó respecto de la caravana que hegemonizó el intendente Luciano di Nápoli y de la que participaron los partidos del FreJuPa, y sectores internos del PJ.

– Las líneas internas mayoritarias no fueron a la caravana y tampoco están acá…

– Las líneas tradicionales pueden venir cuando quieran, lo que si fue muy claro que no estuvieron en la marcha. Esto nos sucede a los peronistas por creer que vienen candidatos de la facultad de Buenos Aires, que acá no han militado, con un acuerdo con la compañera Cristina, y acá tenés los resultados.

¿No dejaron un lugar vació al no hacer el acto?

– Se trataba de ser respetuosos, de cuidar los protocolos, pero ellos se manejan según lo que indica Buenos Aires. Vuelvo a reafirmar que los candidatos tienen que ser de La Pampa, no tienen que ser de Buenos Aires”

– Comenzaron el año con críticas al a conducción partidaria, pidiendo que los dejen ser parte de las decisiones, ¿eso cambió?

– Nosotros criticamos que no se abre el juego en el Partido, pero hay que tener en cuenta que eta gente, Marín, Verna, Ziliotto, son nuestros, son pampeanos, no vinieron de Buenos Aires a usurpar lugares en el peronismo

– ¿El martes hubo un quiebre y un cambio de opinión de ustedes?

– Nosotros no sabemos si esto de la caravana plantea un quiebre, lo que sí sé que vamos a defender a nuestro peronismo, mientras ellos putean a nuestros viejos del peronismo, nosotros estamos adentro, no nos fuimos a ningún lado. Si vamos a dar la pelea, la vamos a dar adentro. No nos vamos a ir. Todo puede ser, todo se puede logar, lo que sí sabemos es que nosotros estamos adentro del peronismo para ser PJ”

