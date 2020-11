Pedehontaá y el grupo Abran La Pampa: “repudio la utilización política de aquellos que no pudieron gobernar”

Compartir esta noticia:











El secretario de Trabajo y Promoción, Marcelo Pedehontaá,afirmó que puede entender el reclamo de quienes piden libre circulación en la provincia, pero fustigó la utilización política ligada a sectores de la oposición a la gestión actual de gobierno.

En declaraciones radiales a LU 100, Pedehontaá, dijo que “creo que la necesidad está. Es una pena que un ave de rapiña se aproveche del momento de muchos de los pampeanos y haga política con eso, de la más baja estopa. Me parece que es en lo que no coincido”.

“Sí hay pampeanos que tienen la necesidad de ir y venir y es cierto que hay jóvenes que hace seis meses que no ven a su familia. No hay que confundir que no esté la necesidad, pero el logro de los pampeanos, de haber bajado el pico que tuvimos, permite tener una orientación más fácil e ir abriendo los contactos con otras localidades”, afirmó Pedehontaá.

“Repudio absolutamente la utilización que hacen aquellos que no pudieron gobernar, ni demostrar con políticas públicas que estaban capacitados y a la necesidad y el uso indebido del dolor de muchas de sus familias que hace seis o siete meses que no ven a sus familias”, señaló el funcionario provincial.

“Y también está la otra cuestión: los que tenemos hijos estudiando afuera y su vida se ha trastocado. Ellos quieren ir al lugar en donde estudian, pero en esto hay que ser absolutamente pacientes y reeducarnos todos en esta nueva realidad”, afirmó Pedehontaá.

Cabe recordar que el sitio, originado en Facebook, reclama la libre circulación en la provincia para tomar contacto con familiares que no han podido verse en la pandemia.

